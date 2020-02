Berga formarà «agents detectors» per posar fi a la violència masclista

L'Ajuntament de Berga va presentar un protocol d'actuació davant de casos de violència sexual en espais festius de la ciutat. El document té l'objectiu de prevenir, actuar i erradicar definitivament aquesta problemàtica social mitjançant una seixantena d'actuacions en diferents àmbits. Una de les accions programades serà la creació d'«agents detectors» entre representants d'entitats, comparses de la Patum i locals nocturns.

El protocol, que ha estat realitzat amb la col·laboració de l'entitat Noctambul@s i la Diputació de Barcelona, posa l'accent en la prevenció de la violència contra les dones i també contra el col·lectiu LGTBI. El pla estableix un protocol d'actuació davant la detecció d'un cas de violència masclista en espais d'oci i també marca recor-reguts que tenen a veure amb la sensibilització o la formació. Roser Valverde, regidora de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Berga, va explicar que després de la presentació «s'ha de posar en marxa de manera col·lectiva i establir diferents canals de treball. La feina de prevenció del sexisme no s'acaba aquí, sinó que continua en diferents espais».

El protocol ha estat elaborat amb la col·laboració de sis entitats de la ciutat i persones a títol individual. «A partir de la redacció han anat sorgint diferents necessitats. Com per exemple una campanya especifica de difusió a bars, espais d'oci privats, en l'àmbit de l'esport... això obre la via a treballar des d'altres perspectives», va explicar Valverde.

Perquè el document presentat no pretén centrar-se únicament en la violència masclista en l'àmbit de l'oci nocturn sinó que vol anar més enllà i fer visible que les agressions sexistes també són presents en altres espais, com per exemple l'àmbit esportiu o l'oci diürn. Ivet Oriols, de Noctambul@s, relatava que «com a fruit dels procés de treball ens hem adonat que no només ens hem de fixar en els espais d'oci nocturn, sinó que hi ha violències en diferents contextos. Una de les accions que sortirà d'aquest protocol és incidir en la prevenció del sexisme en l'àmbit esportiu». Entre la seixantena d'accions programades, destaca per exemple reforçar i ampliar els tallers de prevenció de violències en l'àmbit educatiu, desenvolupar la creació de «rutes liles» per tornar a casa de nit amb amb més seguretat i mantenir els Punt Lila.

Durant l'any 2019 van sortir a la llum tres casos d'agressió sexual al Berguedà. Ivet Oriols va destacar que «parlar de números no és tan rellevant com el fet de visibilitzar que hi ha moltes formes de violència normalitzades i això és en el que vol incidir el protocol».