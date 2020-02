Berga inclou sensibilització LGTBI en la formació del personal de la Patum

Berga treballa en la preparació de la pròxima edició de la Patum amb la intenció de millorar-la pel que fa, entre altres aspectes, a qüestions estrictament organitzatives però també a les que fan referència a la concepció de la festa i l'esperit amb què la viuen els participants. En aquest sentit, i seguint la dinàmica definida en els dos últims anys, els seus responsables s'han proposat incrementar la sensibilització vers la diversitat sexual amb la convocatòria de sessions de formació al personal relacionat amb la festa sobre violència vers les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI).

El Patronat de la Patum, reunit divendres al vespre, va aprovar l'organització d'una formació adreçada tant al personal de les comparses com al tècnic municipal per combatre les actituds lgtbifòbiques que es puguin produir durant la celebració del Corpus. Aquest és un nou enfocament que el Patronat, al capdavant del qual hi ha l'Ajuntament de Berga, ha volgut donar al programa «Vull la nit» que du a terme des de fa tres anys amb la intenció de fomentar una festa lliure de violència. El Patronat va plantejar que la formació sigui obligatòria i que, per tant, l'hagin de fer tot el personal que organitza la Patum. La regidora responable, Roser Valverde, ha argumentat que «hem volgut fer una passa més enllà en la campanya; en els dos anys anteriors ens havíem centrat més en qüestions generals i violències masclistes, i aquest any ens hem proposat donar-li un enfocament diferent». Els cursos els impartiran tècnics professionals experts en els protocols de prevenció de violències sexuals en els espais d'oci. La regidora s'ha mostrat convençuda que el Patronat no tindrà dificultats per aconseguir que tothom faci el curs per l'acceptació que ha generat en les reunions. Les propostes de formació per a la pròxima edició de la festa inclouran també cursos en primers auxilis, que es faran extensius a la Patum de la Pietat i la Infantil, i i sobre manipulació de material pirotècnic.

Comissió del passacarrer



Un altre dels aspectes que van aprovar els membres del Patronat és l'activació de la comissió que estudiarà el format del passacar-rer. Participaran en la comissió les quatre comparses implicades, la Policia Local i les dues cobles que hi toquen. El seu objectiu serà traçar el recorregut ideal i millorar la seguretat per tal de no repertir l'edició del 2019, «que no va acabar de funcionar del tot bé», segons Valverde.