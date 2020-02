El Patronat aprova un pressupost que, amb les hores de la plantilla municipal, puja a 400.000 euros

El Patronat va aprovar un pressupost de 333.800 euros que suposa un augment de 50.000 euros respecte de l'edició anterior. Aquesta xifra, sumada a la que comporta les hores que hi dediquen els treballadors municipals, fa que la inversió total en la festa s'enfili per sobre dels 400.000 euros, segons ha emfasitzat la regidora responsable de Patum. Roser Valverde ha remarcat que es tracta de les partides més importants del pressupost municipal.

Altres qüestions aprovades en la reunió del Patronat són, per exemple, la formalització del conveni de col·laboració entre l'empresa d'aigua Sant Aniol i l'Ajuntament per a l'aportació de 20.000 ampolles de Patumaigua per al període 2020-2023 i la convocatòria del 46è Concurs de cartells de La Patum de Berga 2020, el termini de presentació dels treballs del qual finalitzarà el dia 3 d'abril. El Patronat obrirà en breu un termini per presentar candidatures per optar a ser administrador, que es tancarà el dia 17 d'abril.