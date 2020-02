Malestar al Berguedà per un nou retard en el desdoblament de la C-16

Per anar des de Guardiola fins a Berga es tarda habitualment uns 20 minuts en cotxe per la C-16, però el temps es pot multiplicar per cinc en cap de setmana d'hivern per la quantitat de gent que puja i baixa de la Cerdanya.

Els veïns del Berguedà n'estan tips i, per això, fa anys que reclamen el desdoblament de la via. Una petició que s'havia de fer realitat a finals d'aquest any, ja que hi havia el compromís del Govern de licitar les obres durant l'últim trimestre.

Ara, el fet que l'obra no estigui inclosa explícitament en els pressupostos de la Generalitat ha causat malestar a la comarca. Tot i això, la conselleria de Territori reafirma el seu compromís amb l'obra, i atribueix l'endarreriment a les al·legacions que s'han fet, 27 en total.