El Berguedà estrena una app per reservar el transport a demanda

Els usuaris del servei de transport a demanda del Berguedà podran reservar-lo còmodament des del seu telèfon mòbil el dia abans. Aquest mes de febrer serà operatiu per a les 5 línies que surten o acaben a Berga. I a partir del 2 de març, per a totes les 18 línies existents al Berguedà. La nova aplicació mòbil per reservar i gestionar els serveis de transport a demanda (TAD) de la comarca, la TADCAT, està disponible en els sistemes operatius IOS i Android.

Es preveu que amb aquesta aplicació es potenciï un servei que el Consell va començar a prestar el 2009. Des d'aleshores s'ha anat ampliant i actualment ofereix 18 rutes a 25 municipis (que sumen 10.000 habitants) i que el 2019 van utilitzar 2.390 persones, la xifra més alta d'ençà de la seva creació.

Les línies en què s'ha començat a fer la prova pilot són les del Berguedà centre: Capolat–Berga, Castell de l'Areny–Vilada–Berga, Espinalbet–Berga, Sant Jaume de Frontanyà–Borredà–Vilada–Berga-Montmajor–l'Espunyola-Avià-Berga.

Aquesta aplicació l'han desenvolupada els tècnics de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (Amtu) i està feta a la carta tenint en compte les especificitats de la comarca. En l'acte de presentació celebrat ahir a la tarda a la seu del Consell, tècnics i polítics van assegurar que és la primera app d'un servei de transport a demanda públic que es posa en servei a Catalunya.

A la presentació hi van participar el president Josep Lara, el conseller comarcal de Transport i Mobilitat, Abel Garcia; el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, i el president de l'Amtu, Jordi Xena. Tots van coincidir en la necessitat de potenciar el transport públic. A més, Saldoni va lloar molt l'ens comarcal. «El Berguedà és un dels que hem de posar com a exemple de l'eficiència amb que gestiona» el transport a demanda.