El catàleg de serveis de la Diputació posa l'accent en reduir el fracàs escolar

Millorar la qualitat educatiu sobretot reduint el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis i que es garanteixi el principi d'equitat per tal que tots els joves puguin tenir accés a una bona educació. Aquests són els objectius que s'ha fixat l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. El seu diputat Alfredo Vega ha presentat aquesta tarda a la sala del Casino de Berga els recursos educatius del catàleg de serveis que ofereix l'ens provincial a regidors i alcaldes de la comarca.

Aquest catàleg s'estructura en tres eixos: l'aportació de recursos econòmics, els tècnics adreçats especialment a municipis petits que no tenen capacitat per assumir ells i la darrera els materials.

Alfredo Vega ha indicat que «l'ADN de la Diputació és donar ajuts als municipis» i que per aquest motiu no només han vingut a Berga a presentar el seu catàleg sinó a escoltar les peticions dels regidors d'Educació i els alcaldes per «adaptar els nostres ajuts a les necessitats dels municipis».