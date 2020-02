El Govern obre un expedient a Endesa pels talls de llum del Glòria

El departament d'Empresa i Coneixement ha obert un expedient informatiu a Endesa i a Red Eléctrica de España (REE) a causa de les incidències en el subministrament elèctric que hi va haver a Catalunya durant el temporal Glòria. Una d'aquestes afectacions es va situar a poblacions de la vall del Pedraforca com Gósol, on veïns i negocis van estar més de 48 hores sense llum.

La mesura té per objectiu quantificar l'afectació sobre els usuaris que van tenir les interrupcions en el servei, determinar-ne les causes i analitzar el procés de reposició del subministrament.