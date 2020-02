El Grup Horitzó participa en un programa de voluntariat de la Unió Europea

El Grup Horitzó del Berguedà ha fet públic aquest dimecres que participa en un programa de voluntariat europeu, European Solidarity Corps.

El mes de gener van arribar els dos primers voluntaris que realitzaran un projecte de 9 mesos duran els quals «participaran, col·laboraran i aprendran conjuntament amb nosaltres».

Hi ha una voluntària de Coraçao i un voluntari de Milà. Durant el seu projecte desenvoluparan algunes de les 8 competències Claus dins del Marc de referència europea per l'aprenentatge permanent. Al final del procés obtindran el Youth Pass, un certificat on es contemplen les competències apreses, així com un títol pel nivell de llengua adquirit. «Es tracta d'un procés d'aprenentatge no formal i d'intercanvi, que els permet sortir de la zona de confort i endinsar-se en la nostra cultura, alhora que nosaltres ens enriquim de noves perspectives i cultures» han indicat fonts de l'entitat.

Aquests projectes contemplen tant la tasca solidària dins de l'entitat com la seva inclusió dins de la comunitat. Considerem que aquest projecte és molt enriquidor tant per la nostra entitat com per la comarca del Berguedà, obrint les nostres portes a persones d'àmbit internacional.

A més de rebre voluntaris d'altres països, la Fundació pot realitzar tasques com a organització d'enviament, és a dir, podem actuar com a entitat de suport pels joves catalans que vulguin desenvolupar un projecte del programa European Solidarity Corps en un altre país, sobretot en el període previ a la partida.



Aquest projecte està subvencionat per la comissió Europea a través de l'Institut de Joventut, INJUVE i permet que joves europeus entre els 18 i els 30 anys puguin fer tasques de voluntariat fora del seu país d'origen durant un període màxim d'un any. Els projectes són totalment gratuïts pels joves participants, ja que estan inclosos els costos del viatge, l'allotjament, el menjar i diners de butxaca durant la seva estància al país d'acollida. Aquests projectes pretenen facilitar la mobilitat dels joves entre els països adscrits al programa i potenciar valors de solidaritat en la comunitat.