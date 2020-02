El Grup Horitzó participa en un programa de voluntariat de la Unió Europea

El Grup Horitzó del Berguedà participa en un programa de voluntariat europeu, European Solidarity Corps.

Els dos primers voluntaris faran una estada de 9 mesos durant els quals «participaran, col·laboraran i aprendran conjuntament amb nosaltres».

L'entitat acull una voluntària de Coraçao i un voluntari de Milà. Durant el seu projecte desenvoluparan algunes de les 8 competències Claus dins del Marc de referència europea per a l'aprenentatge permanent. Al final del procés obtindran el Youth Pass, un certificat de les competències apreses, així com un títol pel nivell de llengua adquirit. «Es tracta d'un procés d'aprenentatge no formal i d'intercanvi que els permet sortir de la zona de confort i endinsar-se en la nostra cultura, alhora que nosaltres ens enriquim de noves perspectives i cultures», han indicat fonts de l'entitat que fa més de 35 anys que treballa en el tercer sector.