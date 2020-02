JxBerga denuncia que el deute a proveïdors de l'Ajuntament s'enfila fins els 3,3 milions d'euros

Junts per Berga (JxBerga) el principal grup de l'oposició ha denunciat que per primera vegada d'ençà que la CUP govern a Berga s'ha generat dèficit. I que el deute a proveïdors s'enfila fins als 3,3 milions d'euros. I no només això sinó que el consistori paga les seves factures a 230 dies a 31 de desembre del 2019 quan a finals del 2018 les pagava a 24'4 dies i tenia un deute de 568.533 euros amb els seus proveïdors. El regidor Ferran Aymerich ha declarat a Regió7 que esperen que el govern de la CUP els doni explicacions sobre el deteriorament de la situació econòmica del consistori.

Aquesta informació consta a l'informe sobre l'execució del pressupost del 2019 que s'informarà en el ple d'aquest dijous. A través d'un comunicat, JxBerga ha recordat que el tercer trimestre del 2018, el deute a proveïdors era substancialment més baix 568.533,04 euros. D'altra banda, el període mitjà de pagament ha pujat dels 24,44 al tercer trimestre del 2018 als dies mentre que el darrer del 2019, se situa als 230.

Davant d'això, la formació exposa que «aquestes dades demostren» que la situació econòmica del consistori berguedà «ha anat empitjorant amb el temps». Així mateix exposen que «també és molt rellevant que l'exercici del 2019 s'hagi tancat amb un dèficit de gairebé 500.000 euros; és a dir, s'han gastat més diners dels que s'han ingressat, fet que no passava en els darrers exercissis».