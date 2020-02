JxBerga vol fer un got reutilitzable per Patum per reduir 800 quilos de plàstic

Reduir els aproximadament 800 quilos de plàstic, majoritàriament de gots i envasos d'un sol ús, que es generen durant les festes de la Patum –segon els càlculs del grup municipal de Junts per Berga– i que van a parar als carrers oferint una imatge habitual però poc sostenible. Aquest és l'objectiu que hi ha rere la proposta que el principal grup de l'oposició portarà al ple ordinari que se celebra avui a les 7 de la tarda. Es tracta de crear un got de la Patum de plàstic però reutilitzable similar als que es donen a moltes festes majors. Un got retornable que els usuaris podrien agafar a qualsevol bar de Berga adherit a la iniciativa per una petita quantitat de 50 cèntims o 1 euro, que es retornaria quan el deixessin de nou.

Els dies de la festa és usual que els bars substitueixin els gots de vidre pels de plàstic. A la nit perquè no acabin a la plaça de Sant Pere i provoquin accidents, i durant el dia perquè és més pràctic el plàstic. El resultat d'això fa que cada dia de la festa el terra de car-rers i places queden plens de gots, ampolles i llaunes. Aquest residus que es tiren a terra indiscriminadament solen acabar a l'abocador ja que no es reciclen i es recullen com si fossin fracció de rebuig, i no ho són.

La proposta de JxBerga és crear un got de la festa que sigui retornable i reutilitzable. El regidor Ferran Aymerich ha explicat a Regió7 que aquesta ha de ser «una campanya global de ciutat» encaminada a la reducció de residus, un dels eixos que JxBerga portava al seu programa electoral del 2019. Igualment, aquest grup vol contribuir a evitar les fins ara habituals imatges de la plaça de la festa plena de gots i llaunes aixafats a terra que es repeteix en molts carrers de la ciutat. «Ens hem plantejat com podem canviar aquesta imatge», ha declarat Ferran Aymerich.

La presència d'ampolles i gots de plàstic i de llaunes a terra és un perill per fer els salts perquè augmenten el risc de provocar caigudes a les persones que fan saltar i dansar la imatgeria.

JXBerga proposa crear una campanya que «aglutini el major nombre de bars de Berga, i especialment els situats en la zona on es desenvolupa la festa, i proposar-los algunes accions per reduir els gots d'un sol ús». Ferran Aymerich ha explicat que perquè la campanya «tingui exit cal que tingui el menor impacte econòmic per als bars, que logísticament sigui viable (gots retornables) i que els restauradors puguin triar la mida i els materials», que es creiï una imatge global de la campa-nya, «atractiva per als bars, però també per als consumidors», i que es conscienciï els consumidors de la necessitat de reduir els residus de plàstic».

Per tal que aquesta proposta que es debatrà al ple d'avui fructifiqui «necessitem que l'Ajuntament se la faci seva». Aymerich ha indicat que ja han traslladat la seva iniciativa al govern i s'ha mostrat confiat que s'aprovarà.

El regidor de JxBerga ha dit que la utilització de gots reutilitzables que fan té dues opcions. La primera, de gots de plàstic reutilitzables. I si no fos possible pel risc de prendre mal si cauen a terra i s'aixafen, han pensat una alternativa que consistiria en gots reutilitzables però que siguin biodegradables o compostables.

Ferran Aymerich ha detallat que ja han parlat amb propietaris de diferents establiments, que ho veuen de bon ull. I espera que aquesta iniciativa vagi endavant i s'apliqui enguany o el 2021.