Marc Pons és el nou president d'ERC a Berga i substitueix en el càrrec a Aleix Camprubí

Marc Pons és el nou president d'ERC a Berga en substitució d'Aleix Camprubí que ho era des del 2017. La nova executiva que es va triar anit estarà formada per Oriol Ortega com a secretari d'organització, Mònica Duran com a secretaria de política municipal, Meritxell Almà al capdavant de la secretaria d'igualtat, Jordi Parera a la tresoreria i Frederic Tarragó com a vocal.

En un comunicat el nou presidnet ha declarat que tot hi haver-se plantejat plegar d'Esquerra pel moment convuls que viuen els republicans a nivell nacional, entoma el repte de presidir l'executiu local. Diu que ERC aplega diferents sensibilitats «i vull treballar per tots, no obstant també crec que la visió de l'executiva nacional està basada en l'àrea metropolitana i cal capgirar les visions centralistes, la independència no la farem sols però tampoc la farà Barcelona, i cal treballar per ser un partit més transversal on tothom se senti representat i sobretot sense perdre els nostres ideals.»

Per la seva banda, Oriol Ortega ha reconegut que "hi ha molta feina per fer". Ha dit que la nova executiva afronta el repte, de tenir una secció local forta "per poder reforçar la formació i participació de la militància dintre del partit".