Puig-reig inverteix 144.000 euros per reformar i ampliar les piscines municipals

L'Ajuntament de Puig-reig invertirà 144.000 euros per reformar les platges i les instal·lacions de les piscines municipals del poble, ubicades al passeig 1 d'Octubre. El darrer ple municipal de la localitat, celebrat dimarts passat al vespre, va donar llum verd a aquest projecte que ara es posarà a licitació. El govern preveu que s'executi de forma imminent per tal que aquest complex estigui reformat quan comenci la temporada de bany d'aquest estiu.

Els treballs que s'han de dur a terme consisteixen en la retirada del paviment existent de les platges de la piscina, l'ampliació d'aquestes platges en l'àrea oest, concretament a sobre la zona d'instal·lacions enderrocant un mur existent.

L'alcalde, Josep Maria Altarriba, va explicar al ple de dimarts que es col·locarà un nou paviment de formigó imprès «que és molt més resistent i compacte», concretament de 6 a 10 centímetres de gruix, en tota la superfície de les noves platges amb addició de fibra de polipropilè i de vidre al formigó i amb un tractament enduridor de resina superficial i antilliscant, segons recull el projecte de l'obra.

D'altra banda, també és previst que es col·loquin les noves peces de perímetre dels vasos de les piscines i de les reixes, així com també unes noves canals i un nou paviment de les platges. L'obra també servirà per fer una posada al dia de les instal·lacions, es farà la renovació de filtres, bombes i noves abeurades tant del vas gran com del petit. Finalment, els treballs també preveuen la instal·lació d'una nova dutxa així com d'una pèrgola com les que hi ha a la zona d'ampliació.