Estudiants de la UPC fan de mentors tecnològics d'alumnes del Berguedà

La revolució tecnològica ha arribat a les aules del Berguedà amb un pla que consisteix en el disseny, creació i exposició de prototips d'innovació per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

En el marc del Projecte Petit, impulsat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, estudiants d'enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya de Manresa han visitat recentment aules de secundària del Berguedà per fer de mentors dels projectes tecnològics dels adolescents, i els ofereixen assessorament i suport en el disseny i elaboració dels prototips.

Les trobades s'han fet a l'IES de Puig-reig, on s'han desplaçat alumnes de l'IES Pere Fontdevila de Gironella, i al Centre de Formació de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, on han arribat alumnes de centres de Berga com Vedruna, Xarxa i IES Serra de Noet. Properament es farà a l'IES Alt Berguedà. Lluís Vall, president de l'Agència, ha dir que «tot i ser un territori de caire rural no podem renunciar a arribar a ser una comarca tecnològica i això passa per fomentar l'emprenedoria en aquest camp».