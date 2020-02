«Ens hauria donat lemes que ens traurien del sofà per baixar al carrer»

Rut Carandell i mossèn Ballarín eren companys d'estiueig a Gósol. Després de moltes tardes i xerrades compartides durant el mes d'agost a la localitat del Berguedà, van descobrir que també eren parents. La besàvia de Ballarín era germana del seu rebesavi. Carandell, que és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, advocada i mediadora, es mostra totalment convençuda que Ballarín hauria estat de gran ajuda en el moment polític que viu Catalunya.



D'on són les arrels familiars compartides amb Ballarín?

Venen d'un poble que es diu Castanyet. Jo soc de Santa Coloma de Farners i venia aquí a passar els estius. El mossèn estimava molt aquest lloc ja que hi va viure una experiència traumàtica duranta la guerra.

Què li va passar?

Van estar a punt d'afusellar-lo. Ell sempre em deia que el cristià, un militar espanyol, va donar ordres de matar-lo, però els moros, que no eren de la mateixa religió, van dir que un noi tan jove no havia fet res i el van salvar.

Com a familiar d'ell, com valora aquest reconeixement que rep en l'any del seu centenari?

És molt just. Ell era una persona que va donar molt i està molt bé que la gent ho recordi. En podem aprendre molt i això sempre és benvingut.

També creu que d'aquí a 100 anys més encara se'l recordarà?

Jo crec que sí. Com a mínim, els Pastorets a Gósol es continuaran fent.

Com descriuria l'humor tan especial de mossèn Ballarín?

Era irònic, planer, a vegades amb paraules gruixudes i sense pèls a la llengua, molt franc.

Com explicaria qui era mossèn Ballarín a un jove que no n'ha sentit parlar mai?

Li diria que era un avi modern. Et podia fer entendre com funcionaven les coses dels grans amb el llenguatge dels petits.

Mossèn Ballarín hauria estat de gran ajuda per a la situació política que viu Catalunya?

Seria una persona que hauria treballat per la unitat. I com que la necessitem per avançar, ens hauria fet molta falta. Diria les coses de manera franca, cosa que no fan a vegades els polítics.

Així doncs, creu que s'hi hauria implicat, en el procés?

Segur que ens hauria donat lemes que ens traurien del sofà per baixar al carrer. Era una persona de carrer i estaria activament alçat treballant per la independència de Catalunya.

Ballarín tenia una gran passió pel futbol i, en concret, pel Barça. Per què?

Mossèn Ramon Anglerill era del Madrid i ell del Barça. Miraven els partits junts i ell fumava un puro. Era tota una litúrgia. Hi tenia a veure aquest aspecte popular, era una persona del poble.