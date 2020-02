Jordi Pujol i Marta Ferrusola, dos assistents inesperats a l'acte d'homenatge

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la seva esposa, Marta Ferrusola, no es van voler perdre l'acte d'homenatge a mossèn Ballarín celebrat ahir a la sala de plens de l'ajuntament de Gósol. Tot i que la seva presència no estava anunciada, el matrimoni s'hi va presentar, per a sorpresa de la resta d'assistents, i va seguir atentament les explicacions dels cinc ponents al costat de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. Núria Arnau, una de les organitzadores de la vetllada i membre de l'Associació Cultural Mossèn Ballarín, va confirmar a Regió7 que abans de l'acte, no sabien res de la seva assistència.

Pujol va estar molt present en els discursos dels ponents, que el van descriure com un «amic» de Josep Maria Ballarín. Fins i tot l'exalcalde de Berga Jaume Farguell va explicar en el seu discurs una divertida anècdota d'una visita de l'expresident a Gósol. Segons va narrar, se'ls va espatllar el cotxe «i vam haver d'empentar-lo», però va «procurar que el president no ho hagués de fer».

Pujol i Ballarín sempre van mantenir una bona relació i eren amics personals. Després de l'escàndol dels diners a Andorra, mossèn Ballarín li va mostrar públicament el seu suport en forma de vers: «No t'he de perdonar res/ que m'ets un amic a totes./ I més ara/on ets innocent/amb diners nets/mentre no hi ha banc/a l'estranger/ que no tingui calés bruts/ robats per algú/ d'ençà o d'allà», va publicar Ballarín a través del portal El Matí Digital.