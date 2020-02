La Carlinada canvia de data i arrenca durant el Carnestoltes

Enguany la Carlinada de Berga, que fins ara s'havia celebrat el juliol, canvia de data i passa de celebrar-se al febrer. El tret de sortida d'aquesta festa es farà coincidint amb el Carnestoltes segons han explicat aquest dilluns les regidores Roser Valverde i Roser Rifà. Així en la rua de Carnaval les carrosses i comparses hauran de 'mullar-se' i decidir en quin bàndol volen concursar. Les que obtinguin premi puntuaran per la Carlinada en funció de l'opció escollida en el moment de la inscripció. El mateix passarà amb els actes que es facin el diumenge de Carnaval.

El de Carnaval serà l'aperitiu de la Carlinada que tindrà lloc el divendres 28 amb un combat de Làser Tag a la plaça de Sant Pere i el Capdamunt de la Vila i el dissabte 29 de febrer amb activitats que començaran a les 10 del matí s'allaragran fins a la tarda. Hi haurà campionats de billar i botifarra, el Carlijuga amb diferents jocs amb la Cia de Jocs l'Anònima, campionat de tennis taula, el concurs de Berga o Barbàrie amb l'historiador Albert Cols i una ruta guiada , enguany titulada 'Por Dios, por la Pàtria i el Rey...i Berga!¡ a cura de La Farsa. Aquesta ruta servirà per conèixer espais de la ciutat com el claustre de Sant Francesc o l'edifici consistorial, entre d'altres.

A 2/4 de 7 de la tarda es farà el recompte dels vots i es proclamarà el bàndol vencedor i s'hissarà la bandera del que pertoqui a un màstil a la plaça de la Creu. Lligat amb la Carlinada, la peça del mes és un sabre carlí que es pot veure fins al 5 de març al Museu Comarcal de Berga.