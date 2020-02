El carnaval de Berga tindrà reina i el primer concurs d'animals de companyia disfressats

Berga celebrarà el penúltim cap de setmana de febrer un Carnestoltes carregat de novetats. D'entrada aquest any el carnaval tindrà reina,la transformar berguedana Bàrbara Trash. I actes inèdit al seu cartell com el primer concurs d'animals de companyia disfressats o de ploranera i ploraneres el dia de l'enterrament de la sardina. Enguany, a més i per primera vegada el carnaval suposarà el tret de sortida de la Carlinada que fins ara s'havia celebrat el juliol. El carnestoltes berguedà té un pressupost de 27.200 euros que inclouen un total de 5.200 euros en premis.

Un dels actes estrella del Carnestoltes serà la rua que es farà el dissabte 22 a la tarda. L'any passat hi van participat una vintena de carrosses i va aplegar a 1.500 persones. Hi haurà dos jurats un d'incògnit i un altre d'itinerant i es mantenen el Punt Lila i LGTIB + itinerant i al presència d'Energy Control a més de dispensar de manera gratuïta aigua i fruit als integrants de les comparses.

La inscripció per participar al concurs de comparses de la rua es farà exclusivament a través d'Internet (www.ajberga.cat) fins el divendres 21 de febrer a la 1 de la tarda. Enguany per primer cop, les comparses i les carrosses hauran d'entregar les músiques de les coreografies en un llapis de memòria amb una durada màxima de 3 minuts. La regidora Roser Valverde ha explicat que les músiques es podran escoltar per la megafonia.

Es manté al programa la macarronada, un sopar popular al Vall i el ball posterior dels Cornuts.

Diumenge serà el dia de la guerra de la farina a migdia i del carnaval infantil a la tarda.