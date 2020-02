La UBIC de Berga convida a descobrir la història carlina

La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga convida als berguedans a descobrir la història carlina de la ciutat i les seves botigues associades a través d'un concurs: la Carlinada en Joc que han presentat aquest dilluns els responsables de l'entitat Xavier Orcajo i Ermínia Altarriba amb la regidora de Promoció Econòmica Roser Rifà.

Hi participen 120 establiments de la ciutat cadascun d'ells té un cartell que explica un moment determinat de la història carlina de la ciutat. En aquests cartells els clients hi trobaran uns soldats carlins o liberals. En una butlleta s'ha de marcar a quina formació corresponen els de cada botiga. A més, en alguns d'aquest cartells (12) hi ha un escrit amb algunes lletres destacades en vermell que formen una paraula que s'haurà de col·locar a la casella de cada establiment. Aquestes paraules sumades fan una pregunta que cal respondre. Un cop s'hagi completat la butlleta es pot deixar en qualsevol dels establiments participants. Qui resolgui l'enigma correctament entrarà en el sorteig de 10 vals de compra als establiments adherits a la UBIC per valor de 20 euros. El sorteig es farà el 29 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda

A banda de respondre l'enigma caldrà que els participants es posicionin en el bàndol carlí o liberal. El vot se sumarà a la Carlinada.

Els textos han estat escrits per la historiadora berguedana Dolors Santandreu per garantir-ne el rigor. El jocs ha comptat també amb l'assessorament de Ramon Maria Colillas i Montse Palacios.

Els organitzadors han palesat que l'objectiu d'aquesta campanya és sumar-se a la Carlinada, contribuir a la difusió de la història d'aquest període del que a la ciutat en queden vestigis importants com cal Gironella o la Torre de la Petitat o entitats que hi estan molt lligades com la Bauma dels Encantats i trametre la idea que "comprar a Berga té premi".