Berga farà control d'alcoholèmia als conductors de les carrosses

Zero tolerància amb el consum abusiu d'alcohol. L'Ajuntament de Berga farà controls d'alcoholèmia als conductors dels vehicles que tiben les carrosses de la rua del Carnaval. L'objectiu d'aquesta mesura és «garantir unes festes saludables i responsables», tal com va explicar Roser Valverde, la regidora de Festes, que juntament amb la regidora Roser Rifà ahir van presentar els actes d'aquesta celebració, així com també els de la Carlinada, que enguany passen del juliol al febrer.

Enguany, els organitzadors del Carnaval berguedà fan un pas més per tenir una festa saludable després que en altres edicions ja es penalitzés els integrants de comparses que fessin ostentació del consum de begudes alcohòliques en el decurs de la rua. Aquest any, a l'inici de la rua, agents de la Policia Local faran controls d'alcoholèmia als conductors dels vehicles de les carrosses.

Les raons que han portat l'executiu a adoptar aquesta mesura són la necessitat de «vetllar per la seguretat» dels participants i fomentar una festa saludable. La rua, en la qual en la darrera edició van participar una vintena de car-rosses i que va aplegar 1.500 participants, «és un moment de la festa en què es concentra molta gent», va indicar la regidora Valverde. La gresca i disbauxa pròpia d'una celebració com el Carnaval «porta que hi hagi més consum d'alcohol». D'aquí que s'hagi optat per fer aquests controls.

A més, enguany en el concurs de les comparses es continuarà penalitzant a aquells participants que facin ostentació del consum de begudes amb alcohol o altres substàncies. Així mateix el consistori mantindrà el repartiment d'aigua i fruita a la plaça Miquel Martí i Pol. Una altra de les novetats del Carnaval d'enguany per tal de fomentar unes festes saludables és que el consistori recomana no fumar durant la rua per tal que el Carnestoltes esdevingui «un espai lliure de fum».

D'altra banda, el Carnaval enguany serà l'escenari del punt d'inici de la Carlinada de Berga, que fins ara s'havia celebrat el juliol i ara passa a celebrar-se al febrer. Així, en la rua de Carnaval les carrosses i comparses hauran de decidir en quin bàndol volen concursar. Les que obtinguin premi puntuaran per a la Carlinada en funció de l'opció escollida en el moment de la inscripció. El mateix passarà amb els actes que es facin el diumenge de Carnaval.

El de Carnestoltes serà l'aperitiu de la Carlinada, que celebrarà el gros dels actes el divendres 28 amb un combat de Làser Tag a la plaça de Sant Pere i el Capdamunt de la Vila. El dissabte 29 de febrer hi haurà activitats que començaran a les 10 del matí i s'allargaran fins a la tarda. Hi haurà campionats de billar i botifarra, el Carlijuga amb diferents jocs amb la Cia de Jocs l'Anònima, campionat de tennis taula, el concurs de Berga o Barbàrie amb l'historiador Albert Cols i una ruta guiada, enguany titulada «Por Dios, por la Pàtria i el Rey... i Berga!», a cura de La Farsa. Aquesta ruta servirà per conèixer espais de la ciutat com per exemple el claustre de Sant Francesc o l'edifici consistorial, entre d'altres.

A 2/4 de 7 de la tarda es farà el recompte dels vots i es proclamarà el bàndol vencedor i s'hissarà la bandera del que pertoqui en una asta a la plaça de la Creu. Lligat amb la Carlinada, la peça del mes és un sabre carlí que es pot veure fins al 5 de març al Museu Comarcal de Berga.