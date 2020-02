Veïns denuncien que encara es fan obres de desmantellament de la tèrmica de Cercs

Veïns de l'alt Berguedà han denunciat als Mossos d'Esquadra que les obres de desmantellament de les velles instal·lacions de la central tèrmica de Cercs continuen malgrat que un decret de l'alcaldia de Cercs del 10 de gener ordenava aturar els treballs. Els veïns han gravat un vídeo en els que es veu una màquina excavadora feinejant a l'interior del recinte d'una de les instal·lacions de l'antiga tèrmica aquest dimarts.

Fonts consultades per aquest diari, han explicat que han posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra aquests fets per tal que la policia catalana inspeccioni el lloc i faci les comprovacions necessàries.

Els treballs de desmantellament es van iniciar el 2018 i són el pas previ imprescindible per poder construir noves instal.laicons dins del projecte per fer una planta incineradora de residus industrials per produir energia elèctrica que promou l'empresa Em Spain Waste & Treatment de la mà de l'empresari manresà Lluís Basiana. El projecte executiu d'aquesta obra està en mans dels tècnics del departament de Territori i Sostenibilitat del Giovern que és l'administració que l'haurà d'estudiar i decidir si l'autoritza o no



Per la seva banda, segons ha pogut saber aquest diari, el grup de l'oposició Piber, aquest dimarts ha comunicat formalment al govern municipal per segona vegada que les obres esmentades no s'han aturat malgrat el decret d'alcaldia que hi obligava. En l'escrit que el regidor d'aquest grup Germán Sánchez ha presentat, demana a l'alcalde Jesús Calderer que aturi les obres i precinti la zona i també que denunciï els fets a la policia.



L'empresa diu que retira material que s'ha de reciclar

Fonts de l'empresa Em Spain Waste&Treatment -que promou la construcció d'una planta incineradora de residus industrials a la vella central- , han negat a aquest diari que actualment estiguin realitzant tasques de desballestament. Han dit que des dels 31 de desembre passat que no en fan. I que els moviments que hi ha ara a les instal.lacions són els d'operaris que treballen per tal de retirar el material acumulat tal i com els obliga la llei.

Pel que fa a l'acusació de la Platafaorma Anti Incineradora (Paic) que "estan manipulant grans quantitats de fibrociment, que no estan sent degudament controlades i que vulneren normatives respecte a aquest tipus d'actuacions", fonts de l'empresa ho han negat. Han explicat que la manipulació dels materials amb fibrociment s'ha de fer seguint una normativa concreta i molt estricta. I que aquesta manipulació la van fer a través d'una empresa especialitzada. Aquests treballs es van acabar abanas del 31 de desembre del 2019 segons les fonts esmentades.

Per la seva banda, l'alcalde Jesús Calderer ha indicat a Regió7 que actualment estan estudiant la documentació que havien requerit a l'empresa que fa el desmantellament de la central, Infreemu SL per comprovar que han ajustat el projecte a la retirada real de material. Tal i com ha informat aquest diari, el govern de Cercs va ordenar aturar aquestes obres el 10 de gener perquè no s'ajustaven al que tenien aprovat en el projecte que van presentar al seu dia.