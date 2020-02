Gingko organitza activitats fins el juny per recaptar fons contra el càncer infantil

Gingko, l'entitat berguedana que treballa contra el càncer, preveu superar els 6.000 euros que va aconseguir el 2019 per a la investigació del càncer infantil a través de les activitats que ha organitzat amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil el 15 de març.

La presidenta de l'entitat Aurora Fernández i representants d eles entitats que hi col·laboren així com de l'Ajuntament de Berga van presentar la programació, ahir. Fernández va explicar que l'entitat «es bolca per fer difusió d'aquesta malaltia que es considera minoritària» . Justament per aquest motiu, les companyies farmacèutiques no destinen recursos a la investigació va manifestar. Els diners que es recullin a través de les activitats organitzades per l'entitat es donaran a l'hospital de San Joan de Déu per contribuir a la investigació d'aquesta malaltia en els infants

L'associació impulsa tallers d'elaboració de broquetes de fruita per tal de promoure hàbits saludables entre els escolars berguedans i també per conscienciar sobre l'existència d'aquesta malaltia.

També hi haurà una xerrada divulgativa, la segona ediciódel concert benèfic ofert per joves alumnes de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori dels Pirineus el dia 21 de feber a les 9 del vespre. Enguany es trasllada al pavelló de Suècia una ubicació amb més capacitat que la sala del Casino que l'any passat va quedar petita. L'entrada funcionarà igualment amb el sistema de taquilla inversa. Hi actuaran un trio format per Ot Ortega (piano), Martí Solà (flauta travessera) i Pau Farré (violoncel). Hi haurà un solo de piano d'Ot Ortega. Tancarà el concert l'actuació de Biel Roca (piano), Núria Carreras (contrabaix) i Timothee Kamba (Bateria).

El 15 de març arribarà la quarta edició de la caminada solidària pel càncer infantil, que compta amb la col·laboració de cinc escoles de la comarca que tenen alumnes que pateixen aquesta malalatia. Són les escoles de Sant Jordi de Cercs, la d'Olvan, Casserres, l'Alfred Mata de Puig-reig i Xarxa de Berga. Escolars d'aquests centres han fet dibuixos que es poden veure als cartells de promoció de la caminada i dels que se n'han fet 700. «Volem que la caminada sigui una gran festa pels nens i nenes» va dir Fernández. Per això conviden la quitxalla a anar-hi bo i disfressats, si volen. A més hi haurà actuacions de pallassos, exhibicions de hip-hop i jocs.

El 18 d'abril al Patronat hi haurà una exhibició de l'escola de ballet Maria Alba, centre que també té alumnes amb càncer. El darrer acte serà una arrossada el Dia del Supervivent de Càncer el 7 de juny.

Amb tot aquest programa hi col·laboren l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori dels Pirineus, l'Escola de Ballet Maria Alba, la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga i Corre Camins de Cercs. Ahir, van participar a la presentació Carme Mascaró del centre educatiu municipal; Maria Alba Sánchez de l'escola de ballet, Núria Romero de la UBIC i Roma Fernández dels Correcamins de Cercs.

El regidor de l'àrea Social de Berga, Ivan Sánchez va agraïr a l'entitat la seva feina constant i transversal per lluitar contra aquesta malaltia. «Gingko ha fet la funció que tocava fer a administracions supramunicipals que és posar mitjans per investigar el càncer». Per Sánchez Gingko ha aconseguit que «es parli del càncer infantil».



Gingko Apac Berguedè és una associació formada per pacients oncològics, familiars i voluntaris