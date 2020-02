Jordi Cuixart i Jordi Sànchez fan una sortida cultural al centre d'art del Konvent

El centre d'art contemporani del Konvent de cal Rosal va acollir aquest dimecres al president d'Òmmium Cultural

Jordi Cuixart i Jordi Sánchez que hi van fer una estada de caire cultural juntament amb 3 presos més de Lledoners així com tres supervisors del centre penitenciari que els van acompanyar en la sortida. L'estada s'ha conegut aquest dijous a la tarda quan els responsables del Konvent han penjat una foto a Instagram amb els dos presos i dos membres del centre, Eduard Finestres i David Chia a cal Rosal, dimecres I una altre imatge de la taula parada per un dels dos àpats que hi van compartir i agraint-los la visita.

Pel Espelt, portaveu del Konvent ha explicat a Regió7 que la trobada va tenir lloc perquè dins de les activitats previstes que poden fer a l'exterior de Lledoners els presos, Jordi Cuixart i la resta de l'expedició van demanar anar al Konvent per fer fotografies a aquest espai en una sortida de caire cultural que es fa amb el corresponent permís i de forma programada.

Jordi Cuixart ha estat en diferents ocasions al Konvent que va descobrir al seu dia a través de la seva companya, la periodista Txell Bonet. Des d'aleshores la parella ha anat mantenint una relació d'amistat amb els responsables del centre ha explicat Espelt. En canvi, Jordi Sánchez, que coneix Berga i fins i tot ha fet de ple a la Patum del 2017 quan presidia l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no va descobrir el Konvent fins aquest dimecres.

Pep Espelt ha explicat a aquest diari que els seus visitants van arribar a cal Rosal a les 10 del matí amb una furgoneta gran i acompanyats per 3 supervisors. Els representants del centre berguedà eren unes 8 persones.Tots plegats, van esmorzar al Konvent i després van visitar els diferents espais de l'antic convent de les monges de la vella colònia tèxtil de cal Rosal reconvertit en motor de dinamització cultural del Berguedà.

A l'hora de dinar van fer l'àpat al mateix Konvent i el va elaborar el cuiner Eduard Finestres. Després van fer una caminada. Van passar per les restes de l'antic molí d'Avià que hi ha davant l'escola abandonada de cal Rosal, seguint el pont d'Orniu i pel camí de sota la casa del Lladó fins arribar a l'església preromànica de Sant Vicenç d'Obiols que no van poder visitar perquè estava tancada. I van tornar caminant cap al Konvent d'on can marxar a les 7 de la tarda amb la mateixa furgoneta que havien arribat per tornar al centre de Lledoners. La presència dels dos Jordis a cal Rosal va causar expectació entre les persones que se'ls van trobar de cara quan la comitiva en la que anaven van travessar el pont per anar a peu fins a l'església d'Obiols situada a una distància d'uns 4 quilometres, aproximadament.

Pep Espelt ha explicat que havia estat una jornada «molt interessant». Els Jordis van fer fotos de la sortida i del que van poder veure així com també els altres presos, unes fotografies que van prometre enviar als integrants del Konvent. En canvi, de la visita dels Jordis i els altres tres presos s'han fet públiques fins ara les dues fotos que n'han penjat a l'Instagram, segons ha explicat Pep Espelt per «preservar la intimitat» dels altres reclusos participants a la sortida. Espelt ha dit que «vam voler fer una trobada en família, tranquil.la" en la que hi va haver temps d'explicar el projecte del Konvent i conversar també de política si bé aquest aspecte va quedar en un segon terme.

Aquesta trobada podria repetir-se aquest estiu. «El Jordi [Cuixart] ens va dir que es repetiria» ha exposat Espelt content que els Jordis i els altres presos «vulguin conèixer el projecte del Konvent»