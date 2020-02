Salut no concreta quan serà el traspàs de l'hospital de Berga a la Generalitat

La data en què es farà efectiu el traspàs de la gestió de l'Hospital comarcal Sant Bernabé de Berga a l'empresa pública que la Generalitat està creant, no se sap. Almenys, la consellera de Salut, Alba Vergés, no la va concretar ahir al Parlament, quan l'hi va demanar la diputada del PSC Marta Moreta.

Ahir, en l'apartat de preguntes al consell executiu al Parlament, Marta Moreta va demanar a la titular de Salut en quina data es faria el traspàs. I la consellera Alba Vergés no li va respondre. Va limitar-se a dir que el retard que té aquesta iniciativa que va anunciar el juliol del 2017 el llavors conseller Toni Comín és fruit de l'aplicació de l'article 155, fet que va retreure als socialistes.

La consellera sí que va explicar que l'empresa pública Salut Catalunya Central que el Govern està creant, i que serà la que assumirà el traspàs, estarà constituïda «en les properes setmanes». Alba Vergés va manifestar que «cal passar tots els tràmits adequats» per garantir la seguretat jurídica d'aquesta operació.

Aquestes van ser les explicacions que va donar Alba Vergés quan la diputada Marta Moreta li va demanar per què s'havia retardat la creació d'aquesta empresa i el traspàs de la gestió, un procés que es preveia que podria fer-se a final del 2019 i que no s'ha fet.

La diputada socialista també va demanar a la consellera que aclarís per què el seu departament a última hora «es despenja demanant un pla de viabilitat» que fins ara no s'havia demanat. La consellera no ho va aclarir.

Després d'això, el PSC va fer públic un comunicat en el qual lamenta la manca de concreció en les respostes de la consellera de Salut. Els socialistes es van mostrar sorpresos que la consellera «no hagi donat cap explicació del per què ara el seu departament demana un pla de viabilitat, no previst en cap moment. I tampoc va aclarir quan es podrà fer el traspàs». I van afegir que, «de fet, la resposta no ha estat una autèntica resposta, sinó una simple enumeració de dos o tres excuses per dir que, en prop de tres anys, un compromís d'un conseller de la Generalitat, anunciat, retransmès i fotografiat en múltiples mitjans de comunicació, s'ha incomplert».

Els socialistes van anunciar que duran a terme noves iniciatives per aconseguir que es compleixi el compromís del Govern de traspassar la gestió del centre.