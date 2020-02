? El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va defensar ahir al Parlament la incineració com un sistema per evitar que els residus vagin a parar als abocadors, per bé que va matisar que el Govern aposta pel reciclatge. Calvet va respondre a una intervenció de la diputada de la CUP Natàlia Sánchez. Presentaran una moció al Parlament per instar el Govern a iniciar una moratòria dels nous projectes d'incineració. Volen que es debati el març.