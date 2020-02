El Consell posa a licitació l'onzena ampliació de l'abocador de Font Ollera

El Consell Comarcal del Berguedà ha posat a licitació l'onzena fase d'ampliació de l'abocador comarcal de residus sòlids urbans situat al paratge de Font Ollera, entre els termes municipals de Berga i Cercs. Amb aquesta ampliació hi haurà capacitat per abocar-hi 18.000 metres cúbics de residus, i s'allargarà la vida útil d'aquest equipament dos anys. L'obra té un cost de 333.848 euros sense l'IVA.

La data límit de presentació d'ofertes és el 9 de març del 2020. L'octubre del 2018 va finalitzar la desena fase d'ampliació de l'abocador, que és previst que esgoti la seva capacitat a final del 2020, moment en què es començarà a explotar la nova fase.

L'abocador comarcal de Font Ollera es va posar en servei l'any 1996 després d'un ampli debat sobre on s'havia de construir.

D'ençà de l'aplicació del nou sistema de gestió de residus del porta a porta a 12 municipis del Berguedà, ha disminuït el nombre de tones de residus que hi van a parar. Fonts del Consell han explicat que l'any 2017 hi entraven una mitjana d'1.054.107 quilos cada mes, i el 2019 «el volum de residus sòlids urbans (RSU) s'ha reduït gairebé un 60% i la mitjana mensual ha estat de 453.210 quilos». Que s'aboquin menys residus a Font Ollera suposa que s'allarga la seva vida útil, per una banda, i per l'altra que la comarca està reciclant més.