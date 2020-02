Berga inicia les obres al camí de Can Ballús per reordenar la circulació al polígon

Espai on s'actua

L'Ajuntament de Berga ha iniciat les obres de millora d'un tram del Camí de Can Ballús, del polígon de La Valldan. Els treballs consisteixen en la reurbanització d'aquest tram de carrer, la reordenació del creuament amb el Camí de Garreta, la renovació total de les voreres i paviments de les calçades, l'adequació de les àrees d'aparcament situades al costat sud del carrer, l'enjardinament, la plantació d'arbres a la zona d'actuació i la instal·lació d'un sistema de reg, l'adequació de l'enllumenat a la zona d'aparcaments per millorar-ne l'ús i la seguretat i la instal·lació d'un punt de recàrrega per a dos vehicles elèctrics.

Fonts municipals han explicat que les obres tindran una durada aproximada de quatre mesos i les fa Pasquina S.A. El cost total del contracte és de 226.193,30 euros que es paguen amb fons propis del consistori berguedà i de la Diputació de Barcelona.

Aquestes obres formen part del projecte presentat per l'Ajuntament de Berga al Programa complementari de modernització de polígons en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. L'avantprojecte va obtenir una subvenció d'1 milió euros de la Diputació de Barcelona i incloïa 9 actuacions que serviran per impulsar la millora de les infraestructures i els serveis del polígon construït durant els anys 70 del segle passat.

Aquestes 9 actuacions en diferents punts del polígon es concretaran en la reurbanització de carrers per tal de millorar la mobilitat interna, la reordenació i l'increment de les places d'aparcament, el desplegament de la xarxa d'aigua calenta, la canalització de fibra òptica, l'adequació dels vials perimetrals del polígon per a vianants i bicicletes, la millora de la vegetació i zones verdes i la millora de la senyalització informativa.