Berga obre la convocatòria per formar part de l'organització del concert jove de La Patum

L'Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per formar part de l'organització del concert jove de La Patum d'enguany que se celebrarà del 10 al 14 de juny. El concert comptarà amb les actuacions de cinc grups o bandes rellevants de l'àmbit musical que enguany es realitzarà el dissabte, 13 de juny.

El concert està organitzat per l'àrea de Joventut i contempla la sessió de l'espai públic a la zona del concert que es realitzarà al Passeig de la Indústria, a prop del CAP Berguedà, per repartir l'espai de les barres entre les entitats locals interessades en gestionar el servei de bar durant el concert de dissabte a la nit. La convocatòria s'adreça a entitats, associacions i fundacions de caràcter cultural i/o juvenil sense ànim de lucre i amb seu social al municipi de Berga.

Les bases del concurs públic estableixen la participació d'un màxim de 5 entitats. Les associacions interessades en participar-hi, hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça joventut@ajberga.cat expressant la voluntat de formar part de l'organització de l'esdeveniment. El termini per formalitzar les sol·licituds finalitzarà la mitjanit del diumenge, 1 de març de 2020.

La cessió de l'espai disponible es farà per ordre d'inscripció i s'atorgarà per un període de dos anys consecutius, tot i que no serà obligatori exhaurir-los. Les entitats que hagin superat els dos anys hauran de cedir el seu lloc a les noves associacions participants, sempre que el nombre de sol·licituds sigui superior a la quantitat de places disponibles. També es preveu la realització d'un sorteig públic per excloure les entitats que hagin format part de l'organització del concert durant dos o més anys.



Cadascuna de les entitats seleccionades per formar part de l'esdeveniment haurà d'aportar un mínim de dues persones majors de 18 anys per realitzar les tasques relacionades amb l'organització i el desenvolupament del concert. Les funcions que hauran d'assolir les persones designades inclouen l'assistència a les reunions informatives sobre la logística del concert, atendre les barres en cadascun dels torns del servei, la recollida del material i la neteja de l'espai de les barres quan hagi finalitzat el concert, entre d'altres. A més, les persones encarregades de realitzar el servei de bar hauran d'haver realitzat obligatòriament una formació sobre dispensació responsable i violències sexuals en l'àmbit de l'oci nocturn promogudes per la campanya 'Vull la nit!' que impulsen conjuntament les àrees de Feminisme i Joventut de l'Ajuntament de Berga.

La comanda de beguda que es dispensarà durant l'esdeveniment es realitzarà de forma conjunta i els beneficis obtinguts a través del servei de bar es distribuiran equitativament entre les associacions encarregades de la gestió de les barres del concert. Les agrupacions participants hauran d'assumir els càterings dels grups musicals que actuaran durant el concert jove de La Patum.



Sessió informativa d'assistència obligatòria



El dimarts, 3 de març, a 2/4 de 8 de la tarda, hi haurà una trobada informativa al consistori berguedà per a què les entitats inscrites validin la seva participació al concurs. La no assistència a la sessió suposarà la pèrdua de la plaça de l'entitat en qüestió. Podeu consultar les bases del concurs sobre la sessió d'espai públic per a la gestió de les barres del concert de La Patum de 2020 al web municipal (www.ajberga.cat) i al web oficial de La Patum (www.lapatum.cat).