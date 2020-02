L'àrea de Turisme tornarà a obrir les portes al públic abans d'aquest estiu

Bastides que s'han muntat per arreglar les bigues ARXIU PARTICULAR

L'àrea comarcal de Turisme del Berguedà tornarà a obrir les seves portes al públic abans d'aquest estiu, segons ha explicat a Regió7 Lluís Vall, conseller comarcal de Turisme i president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Aquest equipament públic ubicat a tocar de la C-16 a l'entrada sud de Berga roman tancat des de final del 2018 per problemes estructurals a la teulada.

A principi d'aquest 2020 s'hi han començat els treballs per arranjar la teulada. Les obres tenen un pressupost de 50.000 euros. Lluís Vall ha explicat que, a banda dels treballs per arreglar els problemes estructurals, s'estan plantejant dur-hi a terme altres actuacions de millora aprofitant aquesta intervenció. Per exemple, dotar l'oficina turística d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, condicionar un espai per a caravanes, millorar les zones enjardinades i posar-hi taules per fer-hi pícnics.

Tal com va avançar aquest diari al seu dia, un informe tècnic va detectar danys estructurals a la caseta prefabricada de fusta, en concret una biga esquerdada de la part gran de la caseta (té dos mòduls, un de central més gran i un altre de més petit), un problema que ja era conegut. Inicialment, els gestors de l'àrea van decidir tancar-la a final del 2018 per fer-hi obres de reparació. En aquell moment l'arquitecte del Consell va fer un informe en què advertia que l'espai tenia danys estructurals que calia resoldre per garantir la seguretat. En vista d'aquest informe, el consell de presidència de l'ens comarcal va decidir canviar la caseta.

El 2019 l'oficina va estar oberta els festius i els caps de setmana i els dos mesos d'estiu. Els informadors van atendre els visitants en el mòdul petit, que no té cap dany estructural. Amb tot, l'àrea de Turisme del Berguedà va romandre completament tancada des de Tots Sants perquè a la tardor i a l'hivern són les èpoques de l'any que hi ha menys visitants.

Les set persones que hi treballaven, entre tècnics i informadors, s'han reubicat en diferents espais de l'Agència de Desenvolupament, a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, a Gironella. Els mesos que l'oficina romandrà tancada atenen les consultes d'informació o reserves i altres gestions a través del telèfon i on-line.

El nombre de visitants que s'atenen a l'oficina de turisme fluctua. El 2016 van ser 5.509 persones; el 2011, 3.641; el 2017, 3.207; el 2018, 2.214, i el 2019, un any en què aquest espai només ha obert dos mesos i els caps de setmana i festius, els visitants han estat 1.600.

Aquest equipament el van impulsar el Consell de Muntanya fa 30 anys. Es va inaugurar el 21 de març del 1991 amb la presència de l'aleshores conseller de Turisme, Lluís Alegre. La posada en servei d'aquesta infraestructura va anar precedida per la polèmica i va costar controvèrsies polítiques. Inicialment aquest servei s'havia d'ubicar a l'antiga estació de tren de Cal Vidal de Puig-reig. El canvi d'emplaçament a Berga va generar importants tensions polítiques al si del Consell Comarcal.