La regidora i exalcaldessa de Vilada, Carme Cirera, anuncia que deixa el càrrec

L'actualment regidora del grup municipal del PSC a Vilada, Carme Cirera, ha anunciat aquest dijous que avui deixarà el càrrec «per qüestions personals i poder-se dedicar a altres activitats de caràcter social i cultural». Serà substituïda per la següent de la candidatura «Fem Pinya per Vilada – CP», Ariadna Rodríguez.

Carme Cirera ha estat durant deu anys del 1995 al 2005 alcaldessa de Vilada. El seu partit, el PSC ha fet públic una nota en la que exposa que «ha estat una persona totalment implicada en les activitats culturals i socials del municipi de Vilada, amb una llarga i profitosa dedicació a les tasques de regidora, a l'oposició, i en el govern, i molt especialment al llarg dels 10 anys, com alcaldessa ( 1995 – 2005)».

En el comunicat s'afirma que «durant tota aquesta etapa, al servei del poble, s'ha mostrat com una persona propera, comprensiva, dialogant i molt eficient a l'hora de buscar recursos , prop de les altres administracions per tal d'impulsar la renovació, millora i creació de noves infraestructures, equipaments i serveis. Son moltes les obres, i serveis que Vilada, ha guanyat en els seus mandats, i son molts els serveis , obtinguts gràcies a la seva intensa i constant dedicació». Per tot plegat «li agraïm la seva dedicació, i li desitgem una llarga i intensa activitat, en altres àmbits , tant en el poble com en altres indrets de la comarca».