Requisen per ús abusiu 9 targetes per aparcar en places especials

La Policia Local de Berga ha retirat diverses targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda «després d'haver-ne detectat un ús inadequat o fraudulent» segons van fer públic, ahir, fonts municipals.

En els darrers tres mesos, la Policia Local berguedana ha requisat nou targetes d'estacionament perquè s'han detectat «diverses irregularitats». Una de les més greus és el cas d'una persona que feia servir una targeta que en realitat era d'una altra persona morta fa 5 anys.

Fonts municipals han explicat que els agents han denunciat diferents vehicles «per haver estacionat en places d'aparcament habilitades per a persones amb mobilitat reduïda, per estacionar a les zones amb horari regulat o en zones habilitades per a la càrrega i descàrrega sense tenir el document acreditatiu corresponent o per fer-ne ús amb la targeta de mobilitat reduïda caducada o fotocopiada».

També s'han tramitat tres sancions mitjançant l'aplicació de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, i s'han obert diligències penals en un dels casos per haver utilitzat la targeta d'una altra persona que havia mort feia 5 anys.

Aquesta actuació és inclosa en la campanya de revisió i control d'aquest tipus de document acreditatiu que «permet estacionar el vehicle en espais reservats per a persones de mobilitat reduïda, en zones habilitades per a la càrrega i descàrrega i també en zones d'estacionament amb horari regulat de la ciutat». Els agents de policia i el personal de mobilitat de la zona blava van rebre una formació el mes d'octubre passaat per fomentar el bon ús i detectar les targetes fraudulentes.

Fonts municipals han explicat que quan els agents del cos policial o els agents de control de la zona blava «detecten una targeta fotocopiada, falsificada o fora dels casos previstos per la normativa vigent s'avisa la grua per retirar el vehicle i s'imposa una sanció econòmica corresponent a la infracció comesa». Tot seguit, es retira de la circulació la targeta fraudulenta i, «si escau, s'informa les autoritats judicials competents». En el cas de les targetes caducades, un cop han estat retirades pels agents, s'envien a l'organisme emissor per posar-lo en coneixement dels fets i el motiu de la retirada del document.

Un ús irregular de les targetes d'estacionament està penat. La legislació vigent en matèria d'accessibilitat (Llei 13/2014, de 30 d'octubre) preveu sancions administratives de caràcter lleu d'entre 300 i 6.000 euros. També hi ha els casos que es tramiten per la via penal «per l'ús indegut de targetes fora dels casos previstos, com per exemple per falsificació o per l'ús de persones que no tinguin cap tipus de relació familiar amb el titular, entre d'altres».