Alumnes de l'Escola de Música de Berga i el conservatori actuen contra el càncer, avui

El Pavelló de Suècia de Berga, acull avui, divendres, a les 9 del vespre, la segona edició del concert solidari en benefici de la investigació contra el càncer infantil que a la comarca impulsa Gingko Apac Berguedà en col·laboració amb diferents entitats i l'Ajuntament de Berga.

El concert el protagonitzaran joves alumnes de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori dels Pirineus, a partir de les 9 del vespre. Hi actuaran un trio anomenat Pirineus format per Ot Ortega (piano), Martí Solà (flauta travessera) i Pau Farré (violoncel). Hi haurà un solo de piano d'Ot Ortega. Tancarà el concert l'actuació del trio BNT integrat per Biel Roca (piano), Núria Car-reras (contrabaix) i Timothee Kamba (bateria). Interpretaran obres que abraçaran des del bar-roc fins a l'actualitat.

Enguany, el concert es trasllada al Pavelló de Suècia, una ubicació amb més capacitat que la sala del Casino, que l'any passat va quedar petita. Com ja es va fer en aquella ocasió, l'entrada funcionarà igualment amb el sistema de taquilla inversa.