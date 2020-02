El Carnaval de Berga es consolida i es tenyeix del rerefons polític i social

Berga va celebrar ahir a la tarda una rua de Carnestoltes farcida de reivindicacions de tota mena i amb un ambient gairebé primaveral que va afavorir que els carrers s'omplissin de gom a gom. Novament, van predominar les colles de joves de la ciutat, tot i que també hi va haver comparses d'edat ben variada entre els seus integrants, així com de centres educatius del municipi. La desfilada va reunir més d'una vintena de colles, una xifra similar a la de la passada edició, i que per tant, consolida l'oferta de Carnestoltes de la capital berguedana.

De la Brimo fins a la incineradora

No han faltat les tradicionals reivindicacions i mofes d'alguns dels temes més candents del panorama polític actual. Per exemple, una comparsa ha satiritzat sobre l'actuació de la "Brimo" en les últimes manifestacions independentistes, una altra ha fet referència a l'article 155, mentre que també s'ha ironitzat sobre el partit d'extrema dreta Vox. Tampoc s'han trobat a faltar les al·lusions als temes d'abast comarcal, com ara el polèmic projecte de la incineradora de Cercs. A més, una colla ha reivindicat la lluita contra les agressions sexistes, mentre que una altra comparsa ha viatjat en la història per simular el desembarcament dels grecs a Troia.