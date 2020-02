El govern de Vilada agraeix a Carme Cirera el treball pel municipi

L'equip de govern de Vilada, integrat per Alcem-nos Vilada-AM, d'ERC, i Vilada per la República, de Junts, ha agraït «la dedicació, empenta i esforç» de Carme Cirera, regidora del grup de Fem Pinya per Vilada, del PSC, a l'oposició, que ha plegat. Cirera, de 63 anys, va ser alcaldessa del 1995 al 2005.

L'equip de govern viladenc afirma en un comunicat que Cirera ha demostrat «estar oberta sempre al diàleg, a la negociació i sobretot al compromís amb aquest consistori». Asseguren que «li estarem sempre en deute per haver ajudat a fer de Vilada un poble més viu». Destaquen també la seva «predisposició infinita a col·laborar amb les entitats del poble», com el grup de teatre La Teia. L'executiu està convençut que «les seves ganes de treballar pel poble seguiran intactes».