La UBIC reclama al govern de Berga que actuï per reordenar el barri vell

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Berga ha instat el govern a prendre mesures per posar fi als «dèficits estructurals» del barri vell i reordenar-lo. Els comerciants es mostren totalment d'acord amb «la decisió valenta» anunciada per l'executiu de prohibir l'aparcament al cor del nucli històric, la plaça de Sant Pere, però adverteixen que cal anar més enllà. «Aquesta decisió en cap cas pot ser el final de res, sinó el principi d'una sèrie de decisions que han de permetre un reordenament de tot el barri vell i el seu eix comercial principal», asseguren en un comunicat.

La UBIC considera que la prohibició d'aparcar a la plaça de Sant Pere «no pot ser una mesura aïllada, sense implementar, per exemple, la prohibició d'aparcament a la plaça del Doctor Saló», que és al costat. Per això demanen que, «de forma immediata, els vehicles de la Policia Local s'estacionin a la Ronda Moreta» per treure també els aparcaments d'aquest espai que ocupen els cotxes policials.

Xavier Orcajo, president de la UBIC, ha explicat a Regió7 que aquesta mesura és necessària no només perquè també es volen treure els cotxes de la plaça de Sant Pere sinó per «seguretat policial», ja que l'actual ubicació faria fàcil bloquejar la sortida de cotxes de la prefectura en la seva ubicació actual.

Els comerciants també han posat damunt la taula la necessitat de resoldre mancances endèmiques que pateix el centre històric com «la neteja, la il·luminació i l'ordre -sobretot pensant en la implementació del sistema porta a porta-, que són tres elements bàsics que s'han d'afrontar sense excuses i de forma immediata», exposen els comerciants en el comunicat esmentat.

Xavier Orcajo ha destacat que han plantejat al consistori la necessitat de desenvolupar el Plans de Millora Urbana (PMU) previstos al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). D'aquest planejament, aprovat el 2005, pràcticament no se n'ha desenvolupat res malgrat que ja han passat quinze anys. «Cal un debat profund sobre aquest tema», exposen els comerciants.

Els botiguers diuen que la millora de la neteja, la il·luminació i la necessitat de dur a terme el que hi ha previst en el planejament urbanístic, així com també al Pla de Mobilitat de Berga, no són mesures noves «i entenem que s'haurien de fer alhora -si no abans- que prohibir l'aparcament a la plaça de Sant Pere». En aquest sentit, la UBIC opina que Berga «necessita urgentment millores d'aparcament» i de la mobilitat per «reduir l'ús del vehicle privat», així com també millores urbanístiques que «facin de la ciutat i del barri vell un lloc amable on passejar. Ha de ser accessible per a persones amb mobilitat reduïda, tenir una bona il·luminació i amb horaris estrictes -i molt controlats- de càrrega i descàrrega».

La UBIC està d'acord amb la decisió del govern de prohibir aparcar a la plaça de Sant Pere i col·laborarà perquè aquest canvi «provoqui les mínimes molèsties als veïns i comerciants de la zona». Els comerciants creuen «fermament en la necessitat de convertir en zona de vianants el carrer Major, la plaça de Sant Pere i l'eix comercial del barri vell». Aposten perquè es prioritzi la mobilitat a peu i no en cotxe i que això serveixi per dinamitzar el barri vell a nivell veïnal i comercial. També creuen que aquesta mesura suposarà una disminució de la contaminació i el soroll i aquest espais els recuperaran les persones. «Volem gent passejant, gent a les terrasses de bars i restaurants, nens corrent i omplint de vida els nostres carrers», conclouen.