La Guerra de la Farina de Berga emblanqueix la plaça de Sant Pere

Carlins i liberals s'han enfrontat en una crua batalla a la plaça de Sant Pere de Berga aquest diumenge al migdia. La Guerra de la Farina ha emblanquinat aquest punt neuràlgic de la capital comarcal en un acte organitzat per La Bauma dels Encantats que s'ha consolidat en l'agenda de Carnaval de la capital comarcal. La batalla ha durat uns deu minuts i, com sempre, ha acabat la victòria dels liberals. Les escaramusses, però, han finalitzat amb un somriure i la satisfacció d'haver reviscut un any més la tradició, a part d'un vermut a la plaça de Sant Joan. La Guerra de la Farina rememora les batalles de les guerres carlines que tan impacte van tenir al Berguedà a mitjan segle XIX.