L'Ajuntament d'Avià preveu urbanitzar la plaça de l'Església a partir del 2021

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, preveu que el 2021 l'Ajuntament podrà iniciar els anhelats treballs d'urbanització de la plaça de l'Església del poble. La intervenció té un cost estimat de 470.000 euros que el consistori preveu pagar amb ajudes. A hores d'ara, els tècnics estan redactant el projecte executiu d'aquesta actuació. Es tracta d'una vella assignatura pendent del municipi que, quan es materialitzi, ha de permetre endreçar el que actualment és una esplanada de terra.

L'alcaldessa Patrocini Canal ha explicat a Regió7 que aquesta urbanització «es reivindica des de fa anys». Fins ara mai s'ha arribat a fer a causa del seu elevat cost econòmic, que ha fet que els respectius gestors municipals hagin prioritzat altres obres. Tanmateix, «ara ja toca arreglar-la», ha exposat l'alcaldessa d'Avià. «Aquesta és una de les parts del poble que estan més deixades», ha assegurat.

L'estudi Barrio Peraire Arquitectes ha fet un avantprojecte d'aquesta intervenció. «Hem demanat que ens quedi una plaça digna però sense ostentacions i que mantingui l'esperit rural del poble», ha manifestat l'alcaldessa. L'espai d'intervenció és el comprès entre el davant del temple parroquial avianès, els horts i la vorera en la franja de car-rer que travessa del carrer Padró en direcció al camí de Santa Maria. L'objectiu de la intervenció és dignificar aquest espai i condicionar-lo perquè es pugui utilitzar per a la celebració d'activitats o festes a l'aire lliure quan el temps ho permeti. També es preveu ordenar l'aparcament així com fer-hi zones arbrades i verdes i posar-hi bancs per als vianants.

El govern d'Avià confia obtenir el finançament necessari per afrontar aquesta obra a través d'ajudes de la Diputació, segons ha explicat l'alcaldessa. Actualment el consistori té reservats 120.000 euros per fer almenys la primera fase de l'obra. La resta del finançament (uns 400.000 euros) es demanarà a la Diputació a través de les meses de concertació. La dirigent ha dit que calculen que quan s'obrin aquestes convocatòries de subvencions «ens tocaran uns 400.000 euros». Si fos així, amb aquests diners i els que tenen reservats podrien fer l'obra en una sola fase.

Aquesta intervenció, prevista des de fa més d'una dècada, ja es va incloure en el capítol d'inversions del pressupost municipal del 2018. Tanmateix no s'ha dut a terme perquè ha calgut disposar de les ajudes tècniques per fer l'avantprojecte i, posteriorment, el projecte.

En el seu dia s'havien arribat a fer estudis i dibuixos de com s'havia d'endreçar l'espai. De fet, l'any 2010 el ple del consistori va aprovar un conveni amb la Generalitat que preveia que hi aportés 150.000 euros i que l'Incasol fes l'adjudicació de l'obra.