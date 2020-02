L'hospital de Berga formarà estudiants d'infermeria de la Universitat d'Andorra

Cinc estudiants de segon i tercer curs del Bàtxelor d'Infermeria de la Universitat d'Andorra es formaran a partir d'aquest any a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, gràcies a un conveni de col·laboració entre les dues institucions. Els estudiants faran Estades Formatives Clíniques a l'hospital. Els primers arriben aquest mes de març, però hi haurà diferents períodes de pràctiques durant el curs, que duraran aproximadament entre 4 i 6 setmanes cada un.

Fonts del centre sanitari han explicat que els estudiants faran les seves pràctiques en diferents serveis de l'hospital. Va la Universitat d'Andorra qui va promoure aquest conveni per poder ampliar l'oferta de centres de pràctiques per als seus alumnes.

Fonts del centre berguedà han valorat positivament aquesta col·laboració entre les dues institucions perquè «així l'hospital es dona a conèixer més enllà del territori i es pot donar el cas d'alumnes d'Andorra que es quedin a treballar amb nosaltres».