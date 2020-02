«No pot ser que els joves paguin el que paguen per anar a Barcelona en autobús»

Aquest tècnic esportiu treballa per posar al dia els convenis amb les entitats i per obrir l'esperat Espai Jove de la capital berguedana

Isaac Santiago Vilardaga (Berga, 20 de desembre del 1986) és regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Berga amb un 50% de dedicació aprovat. És tècnic d'Esports i gerent de l'empresa de lleure Sinapsis. Va començar a militar a l'esquerra independentista l'any 2005, al Casal Panxo. També a la CUP.



Vostè explica que des de petit ha estat lligat a l'àmbit esportiu. A què jugava, a bàsquet, handbol, futbol?

[Somriu] A futbol amb el Club Esportiu Berga de benjamí fins a juvenil. Vaig fer una pretemporada amb el primer equip però vaig plegar. I vaig jugar dos anyets a futbol sala a Berga. Ara jugo alguns partits de costellada.

La seva feina com a gerent de l'empresa de lleure Sinapsis també té a veure amb l'esport?

Sí, tenim diferents activitats esportives. Fins abans d'entrar a l'Ajuntament, jo en feia unes quantes però vaig decidir deixar-les per no barrejar les dues coses. Ara mateix faig més de gestor i no imparteixo classes.

Què fan a Sinapsis?

Portem les activitats extraescolar de les escoles de Berga i una de Gironella. I el monitoratge de dos menjadors escolars.

Quina diferència hi ha entre portar la gerència d'una empresa com Sinapsis i ser regidor de l'Ajuntament de Berga.

Com a regidor tinc molta més responsabilitat perquè arribo a més gent, cal tenir cura de moltes instal·lacions que s'han de tenir al dia. I molta feina a fer perquè no estaven al dia convenis amb les entitat esportives. Des que he entrat a l'Ajuntament, llegeixo informes alguns dels quals són de l'any 1998.

L'Ajuntament de Berga té un retard de més de vint anys en l'actualització dels convenis amb entitats esportives?

Algun data del 1998, sí. Ara els estem posant al dia i convocarem les entitats per signar-los.

Aquests retards han suposat que els clubs i entitats esportives hagin deixat de cobrar ajudes o de fer activitats o la desaparició d'alguns d'ells per manca de suport institucional?

No,no. Els clubs han anat seguint fent les seves activitats amb normalitat però no hi havia res signat. Ara ho posarem en ordre perquè ells sàpiguen què els dona l'Ajuntament.

L'ha sobtat trobar-se aquesta situació?

Els últims quatre anys no hi va haver prou recursos i els dos regidors que va tenir l'àrea d'Esports no es van poder implicar tant com haurien volgut en aquests afers perquè aleshores al govern hi havia 6 regidors, dos menys que ara. A final del mandat també hi va haver una època que no hi havia tècnic i així és molt difícil portar les coses al dia.

Ha interessat poc l'esport a l'Ajuntament de Berga? Ho dic per aquests retards de 22 anys.

No, no ho crec. Però sí que potser ha faltat estar més al costat de les entitats cada dia tot i que no dic que no s'hagi fet perquè tenim unes entitats molt potents i uns esportistes de primer nivell com Ot Ferrer, entre d'altres.

Quantes entitats esportives hi ha ara mateix a Berga ?

Tretze i totes actives. És un nombre estable.

Vostè és un regidor de govern actiu a les xarxes. El que no es comunica no existeix?

El que explico són coses que sé segures o dono missatges de suport a entitats, i això s'ha de fer a les xarxes i cal estar al seu costat en el dia a dia. Si ara entrevistés clubs de la ciutat, crec que dirien que estem a prop d'ells.

Quins objectius s'ha fixat per a aquest mandat?

L'objectiu principal és canviar la coberta del pavelló nou. I a Joventut, l'obertura de l'Espai Jove.

A la campanya de les municipals, van prometre que les obres per renovar la teulada comencarien a final del 2019.

Tenim el projecte a punt i quan surti la convocatòria de les ajudes de les meses de concertació aquest és el primer projecte.

I per què no s'han fet les obres si hi havia una subvenció. S'ha perdut?

No s'ha perdut. Aquestes diners que comenta no eren per a la coberta. En vam voler canviar la destinació per avançar l'obra de la coberta però no va ser possible.

L'any 2011, govern de CiU de l'època va anunciar l'obertura de de l'Oficina de Joventut. Nou anys després encara no s'ha obert. Per què tot costa tant a Berga?

Va quedar aturat i en l'anterior mandat es va reactivar amb Mònica Garcia. Es va redactar el reglament d'ús que és el que ens falta aprovar ara. I des que hi soc jo estem centrats a fer el Pla Local de Joventut. Com a màxim entre abril i maig ha d'estar aprovat.

Això vol dir que l'Espai Jove l'obriran aquest 2020?

[Somriu] Tant de bo. Primer hem d'aprovar el Pla Local de Joventut i després el reglament d'usos i en acabat mirar què hi farem. L'objectiu és tenir una persona dinamitzadora d'aquest Espai Jove.

Creu que s'han acabat els problemes que hi havia hagut amb el centre esportiu municipal de El Tossalet?

Durant els últims quatre anys, amb els regidors Francesc Ribera, Oriol Camps i Ivan Sánchez es va treballar fort perquè no es tanqués. L'objectiu es va assolir. La Federació Catalana de Natació va fitxar la cooperativa berguedana Alter Sport per fer un canvi de direcció i anar a buscar els socis que fan falta perquè la instal·lació no sigui deficitària. Van per bon camí. I amb la Federació hi tenim un contacte sovintejat. S'ha engegat la comissió de seguiment d'El Tossalet després de 15 anys d'haver fet la concessió. No existia. Fem reunions i aixequem actes, queda per escrit com s'hauria d'haver fet des del principi.

Per a què serveix aquesta comissió?

Perquè es compleixi el que diu el contracte de la concessió.

Si la Federació deia que la concessió no li resultava rendible, què ha canviat perquè sí que ho sigui per a Alter Sport?

Hi ha més usuaris. La majoria de socis de l'Alter Sport han passat a El Tossalet. A l'agost passat hi va haver un augment de les tarifes per posar-se al dia. Ara els preus d'El Tossalet encara estan per sota dels de llocs similars.

Berga, quan tindrà pista d'atletisme?

El primer projecte que vaig veure la situava on hi ha el SES Serra de Noet. Ara està planejada a darrere de la Valldan però s'hi hauria de fer una urbanització. L'última proposta que tenim és per posar-la sota l'aparcament d'El Tossalet, s'ha d'estudiar si es podria fer o no. Topa amb el projecte d'horts urbans que s'hi ha previst. Hem de mirar-ho.

Anys enrere, Berga havia acollit sortides de la Vuelta. Cal tornar-hi a apostar o no?

Es pot mirar però tenir una arribada o sortida de la Vuelta té un cost bastant elevat i no ens ho podem permetre. Crec que ara mateix tenim altres mancances, com la coberta del pavelló, la pista d'atletisme, i també s'han de fer arranjament a les pistes de tennis, el frontó i el camp de futbol.

Vostè té 34 anys. Què troba a faltar per als joves de Berga: millors transports públics, oportunitats laborald, d'oci?

El transport públic s'ha de treballar bastant, no pot ser que els nostres joves paguin el preu que paguen per anar a Barcelona en autobús, tot i els descomptes. I hi hauria d'haver més connexions també.

Quines polítiques aplicaran per evitar la fuga de talents?

La regidora Roser Rifà està treballant per fer un espai públic de coworking perquè els joves puguin treballar a distància des d'aquí sense haver-se de desplaçar a Barcelona. I oferir-los formació també.

Quants joves hi ha a Berga?

A Berga actualment el 23,6% de la població total [16.494 persones] són joves, fins a 34 anys.

El govern de Berga preveu proposar una normativa específica que digui que es pot fer 'topless' a la piscina d'estiu?

L'entitat Mugrons Lliures ens va demanar si estava prohibit fer-ne i els vam dir que no. Aquest any farem unes noves normes d'entrada a la piscina. L'estiu passat ens vam trobar que hi havia una persona migrada que anava amb burquini i hi havia gent que deien que no es podia banyar amb aquella peça i sí que t'hi pots banyar amb el burquini. Totes les normes les posarem en uns cartells,com hi ha les de no entrar menjar.

I hi haurà una autorització explícita per fer 'topless'?

Possiblement.

S'han de fer inversions a les piscines d'estiu de cara a la propera temporada de bany?

Tenim intenció de millorar-les perquè fa anys que no s'hi fan obres. S'han d'anar actualitzant els vasos perquè estan força vells. Hem parlat amb la Diputació per veure què podem millorar. A la piscina del costat del frontó hi vam fer nou el vas l'any passat. Ara faltaria arreglar les rajoles. S'ha d'anar posant tot al dia.