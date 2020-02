Els Castellers de Berga porten els castells al Taller Coloma i a l'institut

Els Castellers de Berga impulsen la creació de dues colles castelleres al Taller Coloma de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (APDPB) i l'institut Guillem de Berguedà per divulgar la cultura castellera. En aquesta iniciativa hi participaran 150 persones. A la comarca és la primera vegada que es fa, tot i que en altres poblacions amb castellers ja s'ha tirat endavant amb bons resultats, segons va explicar ahir, en la presentació Ignasi Ballús, president del Castellers de Berga.

Els Castellers de Berga ja han començat a treballar al centre educatiu berguedà amb 90 alumnes de quart d'ESO. I les properes setmanes també es faran aquests tallers a alumnes de l'APDPB. El resultat del treball d'aquestes setmanes està previst que sigui públic en unes exhibicions que es faran a Berga per la diada de Sant Jordi i per la Fira de Maig, segons va explicar Ballús en la presentació del projecte que es va fer ahir a la pista del Taller Coloma. Els promotors esperen que després d'aquest primer projecte n'hi pugui haver de nous en el futur.

El treball consisteix a apropar la cultura castellera als dos centres i demostrar que el fet casteller va més enllà de les capacitats físiques o psíquiques. En el cas de l'institut berguedà ja s'han fet tallers teòrics de presentació del projecte o d'explicació de la cultura castellera. A més, es fan tallers pràctics, un pas intermedi dels futurs assajos.

Pel que fa al Taller Coloma, a partir d'ara es començaran a buscar les persones per participar en la proposta.

Aquest projecte inclusiu a tres bandes entre els Castellers de Berga, l'institut Guillem de Berguedà i l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà porta per nom «Castells amb tothom. I tant que pots». Té un cost de prop de 8.000 euros i els Castellers estan buscant finançament perquè no suposi cap cost per als dos centres. S'està buscant ajuda a l'Ajuntament de Berga i al Consell Comarcal del Berguedà i a l'Obra Social de La Caixa, entre d'altres.

Ignasi Ballús va dir que es vol fomentar «el treball en equip, la presa de decisions consensuadament, la motivació col·lectiva per aconseguir un èxit conjunt»

A la presentació, a més de Ballús hi van participar Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, la regidora de Societat Inclusiva de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, i la gerent de l'APDPB, Ester Comellas. Tots van destacar la bondat d'una iniciativa que van lloar.