Un amant de la muntanya lligat a l'esport comarcal

? Xavier Batriu era molt estimat a Berga i conegut arreu de la comarca. La seva ocupació professional era bomber i treballava a Prats de Lluçanès. Batriu era un jove apassionat de l'escalada, l'alpinisme, l'orientació i, en definitiva, de la muntanya. Aquesta estima va fer que fos una persona implicada en el teixit associatiu del Berguedà, en especial dins l'àmbit esportiu. La seva gesta més coneguda va tenir lloc l'any 2017, quan amb Núria Picas va intentar assolir el cim del Makalu (8.463 metres), a l'Himàlaia. La corredora va haver d'abandonar per una pneumònia, però Batriu va decidir fer un segon intent, que va haver d'avortar per culpa de la meteorologia. Lluny dels focus mediàtics que li va proporcionar aquesta aventura, Batriu era actiu en el seu dia a dia a Berga i era membre del Club Esquí Berguedà, on era cap de la secció d'escalada. També era soci del Club d'Orientació Berguedà i formava part dels Castellers de Berga. Les xarxes socials es van omplir ahir de mostres de condol per la seva tràgica pèrdua i les diferents entitats de les quals formava part van dedicar-li emotius missatges. L'Ajuntament de Prats va publicar una nota de condol, Cims per la Llibertat, la CUP de Berga i l'institut Guillem de Berguedà, on feia tallers per ensenyar a fer castells als nanos, també es van acomiadar d'ell amb diferents missatges a Twitter.