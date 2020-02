Berga plora la pèrdua del jove Xavier Batriu, mort en caure des d'un pont a la Rodonella

Xavier Batriu, esportista berguedà, membre reconegut del teixit esportiu i associatiu de la comarca i bomber de professió, va perdre la vida, aquest dimarts al matí, a causa de les greus ferides que es va fer en caure, dilluns al vespre, quan es va precipitar al buit en intentar creuar a peu el pont de la Rodonella, a la C-16, al terme municipal de Cercs. Va travessar el viaducte quan ja era fosc, passant per l'exterior de la barana, i es va precipitar al buit des d'uns 15 metres d'alçada, segons van confirmar el Mossos d'Esquadra. Batriu tenia 36 anys i deixa dona i un fill de tres mesos.

És previst que les despulles del jove retornin a Berga avui a la tarda o al vespre un cop s'hagi practicat l'autòpsia al cos. La sala de vetlles estarà oberta a la funerària Ferran demà de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. El funeral tindrà lloc divendres, a 2/4 d'11, a l'església parroquial de Santa Eulàlia de la capital berguedana.

La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets que van provocar la tràgica mort del jove berguedà. Segons ha pogut saber Regió7, Batriu va participar aquest dilluns a la tarda en la preparació d'una acció de protesta a la central tèrmica en contra de la planta incineradora que s'hi projecta construir. Els Mossos van rebre l'avís que una persona estava penjant una pancarta en una de les dues xemeneies a les 18.30 h. Els agents que s'hi van desplaçar, van identificar aquest home, que no era Batriu, i en van aixecar acta. Posteriorment, a la nit, cap a 1/4 de 12, la policia catalana va tornar a ser alertada pel vigilant de la central perquè havia observat gent entorn del recinte. Entre una acció i l'altra, Batriu va marxar de la central de Cercs, segons fonts de la família. Ho va fer a peu per anar fins a la Rodonella, on tenia aparcat el cotxe. Però a les 9 del vespre amics seus -alguns dels quals bombers- es van adonar que el vehicle encara estava estacionat allà i van començar a buscar-lo.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'alerta a les 23.11 h i van realitzar una cerca conjunta amb els Mossos a qui el vigilant de la tèrmica havia informat que hi havia persones al voltant de la instal·lació. Sis dotacions de Bombers es van desplaçar fins a la zona i, finalment, passada la 1 de la matinada, van trobar el berguedà encara amb vida, però en estat crític, al pont a prop a la central. El SEM va traslladar-lo a l'Hospital Mútua de Terrassa, però el seu estat era molt greu i va morir ahir al matí.

Agents de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos d'Esquadra van fer, ahir al migdia, el que es coneix com a Inspecció Ocular Tecnicopolicial (IOTP) al lloc dels fets. L'objectiu era fer una reconstrucció de com es va produir l'accident. Batriu hauria volgut travessar per la part externa de la barana del petit pont que hi ha entre la barriada de la Rodonella i l'accés per carretera del recinte de la vella central tèrmica, al punt quilomètric 107 de la C-16. Quan tornava de la central i es dirigia a la Rodonella, a buscar el cotxe, el jove no va passar per l'estret voral del pont, probablement per evitar el trànsit de cotxes. Va optar per travessar-lo caminant per una plataforma de formigó situada a la part externa de la barana metàl·lica, pel cantó que dona a la muntanya. La falta de llum hauria provocat que no s'adonés que el ferm s'estrenyia progressivament fins que es va acabar i es va precipitar al buit. El malaurat jove va caure a una torrentera des d'una alçada d'uns 15 metres.

Apassionat de la muntanya, Xavier Batriu era membre del Club Esquí Berguedà, dels Castellers de Berga i del Club d'Orientació Berguedà. Practicava diferents esports, però sobretot l'alpinisme i l'escalada. El maig del 2017 va ser notícia pel seu intent, juntament amb Núria Picas, d'assolir el cim del Makalu a l'Himàlaia (la cinquena muntanya més alta, de 8.463 m). Després de quatre setmanes d'aclimatació en diversos cims de més 6.000 metres i de fer el trekking de l'Everest, Picas i Batriu van protagonitzar un primer intent que no va tenir èxit per poc: ell va quedar a 8.200 metres, mentre que Picas, més endarrerida, es va indisposar al camp 3 i, posteriorment, fins i tot va haver ser ingressada a Katmandú per una pneumònia. Xavier Batriu es va quedar al camp base per a un segon intent que no va poder fer per culpa del mal temps.



Suspès el tall de la C-16

Anit, la Plataforma Antiincineradora de Cercs (Paic) va anunciar que suspenia el tall de la carretera C-16 que havia programat per a aquest diumenge a la tarda «en senyal de dol» per la mort del jove Xavier Batriu. En un comunicat, la coordinadora de l'entitat va donar el condol «a la família i amics i amigues» i va «fer-los arribar tot l'escalf en aquests moments tan durs».