Cal Rosal estrena una fira dedicada a la caça i la tòfona i productes de proximitat

Cal Rosal vol recuperar el llegat de la que durant uns anys va ser exitosa Fira de la Tòfona del Berguedà. Ho farà aquest diumenge 1 de març amb la Fira de la Caça i la Tòfona ideada per l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i que compta amb el suport de la Unió de Comerciants i Botiguers de cal Rosal-Olvan, l'Ajuntament d'Olvan i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Representants d'aquestes entitats i institucions l'han presentat aquest dimecres a la tarda



Aquesta jornada tindrà lloc el diumenge 1 de març, al matí hi aplegarà una desena de parades d'expositors que vendran productes elaborats amb tòfona. Així mateix hi haurà xerrades, una demostració de cuina, tastos gastronòmics en els que es podrà tastar tòfona fresca i activitats infantils. Aquesta proposta s'afegeix a la temporada de la cuina de la caça i la tòfona que ofereixen 12 establiments de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà fins el març.

Es tracta d'una prova pilot per veure la resposta del públic i el poder de convocatòria per si la proposta pot tenir continuïtat. L'alcalde d'Olvan Sebastià Prat ha dit que enguany fan «la primera passa per veure quin potencial pot tenir». El batlle ha destacat la vocació comercial i de la importància d'activitats com aquesta jornada per «potenciar el petit comerç» a través de productes de proximitat com la caça o la tòfona.

Per la seva banda, Jordi Badia, representant de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà ha indicat que la campanya es complementa amb la novena edició de la cuina de la caça i la tòfona que promouen.

Maria Costa, representant de la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal ha indicat que cal Rosal «és un emplaçament estratègic» per acollir iniciatives com aquesta que «esperem que siguin un èxit de públic».

Per la seva banda, Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha dit qu ela mostra servirà per exhibir el potencial gastronòmic de la comarca i serà un aparador dels productors, elaboradors i professionals de la gastronomia berguedana.

La mostra té un pressupost de 6.000 euros que assumeix l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà amb el suport econòmic de l'Agència i la col·laboració dels botiguers i el consistori d'Olvan