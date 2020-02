L'hospital de Berga s'integra al Servei Català de la Salut, que n'assumeix la plena gestió

Berga ha aconseguit fer realitat una vella assignatura pendent: que l'Hospital Sant Bernabé sigui gestionat directament per la Generalitat i blindar el caràcter públic del centre hospitalari de referència per als 39.000 veïns de la comarca. Fins ara el centre depenia d'un organisme autònom municipal de l'Ajuntament de Berga, el patronat de l'hospital, que continuarà actiu però per tenir cura de la residència i centre de dia del Sant Bernabé, exclusivament.

Dos anys i set mesos després que ho anunciés a l'hospital berguedà l'aleshores conseller Toni Comín, el consell de Govern català va aprovar, ahir, la creació de l'empresa pública Salut Catalunya Central, que serà l'encarregada de gestionar el centre hospitalari des del moment que l'acord es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), avui mateix o demà. Així ho va explicar a Regió7 Montse Venturós, l'alcaldessa i alhora presidenta del fins ara òrgan gestor de l'hospital: el patronat municipal. Ara s'obre un període de transició i resta pendent una reunió de la consellera de Salut, Alba Vergés, amb la direcció i els caps de serveis per concretar els detalls del traspàs. «Estem a l'expectativa i esperem que aquesta reunió es pugui fer com més aviat millor». La trobada s'havia de fer ahir però es va anul·lar perquè la consellera va haver d'anar a Madrid a una reunió pel coronavirus.

L'hospital deixarà de dependre administrativament del consistori. Això comportarà «una millora en la governança de l'hospital» ja que disposarà «d'una més gran solidesa econòmica, i també agilitzarà els tràmits burocràtics a l'hora de relacionar-se amb la resta de proveïdors del Sistema de Salut de Catalunya, tenint en compte que el departament de Salut ostenta les competències en matèria hospitalària». Montse Venturós va declarar que «estem molt contentes» perquè aquesta operació suposa «la salvaguarda del caràcter públic de l'hospital».

La nova empresa pública dependrà del Servei Català de la Salut (CatSalut). L'acord té el vistiplau del departament de Salut, el departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda i l'Ajuntament de Berga.

Fonts del Govern van explicar que la constitució de Salut Catalunya Central assegura la viabilitat i el futur de l'hospital i «en surten beneficiades totes les parts. L'Ajuntament de Berga blinda encara més l'hospital de qualsevol adversitat, i el centre tindrà una governança més sòlida i més estabilitat econòmica i institucional per poder afrontar els reptes de futur del sistema sanitari públic».

El compromís perquè el centre fos gestionat per la Generalitat es va anunciar el 31 de juliol del 2017. El departament de Salut i el consistori van iniciar els tràmits d'aquest traspàs aquell estiu. Fonts del Govern han explicat que «es van constituir diferents grups de treball, però l'aplicació de l'article 155 va frenar el projecte». A final del 2018 es van tornar a reiniciar els treballs. I fins ahir.

El model de Berga és el mateix que s'ha aplicat a Reus i Móra d'Ebre amb la constitució de dues empreses públiques (acord de Govern del 24 de desembre del 2019) per gestionar l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el de Móra d'Ebre, que estaven en mans de societats municipals de l'Ajuntament de Reus.