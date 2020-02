La Plataforma Anti Incineradora de Cercs cancel·la l'acció de protesta a la C-16 prevista per diumenge

La coordinadora de la Plataforma Anti Incineradora de Cercs ha decidit cancel·lar l'acció de protesta que tenien prevista a la C-16 per aquest diumenge 1 de març. En un comunicat, la plataforma explica que ho fan en senyal de dol per la mort del jove que ha perdut la vida en caure del pont que travessa la C-16, i que era el punt on havien convocat el tall de carretera. Des de la plataforma també volen fer arribar el condol a la família, amics i amigues i "tot l'escalf en uns moments tan durs". Arran de la mort del jove bomber de Prats d'aquest dimarts a l'hospital i l'accident que va patir dilluns al vespre, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.