Berga prohibeix l'aparcament a la plaça de Sant Pere

Des d'aquest dijous ja no es pot aparcar a la plaça de Sant Pere de Berga. Aquest matí els operaris municipals hi han col·locat el nou mobiliari urbà, cubs i bancs , i s'han eliminat les zones blaves d'aparcament que hi havien perquè es retirarà la màquina expenedora dels tiquets. Els treballs s'acabaran al llarg del matí. També s'han retirat les velles jardineres. Al seu lloc s'hi han posat cubs que delimiten l'espai de vianants. A la zona central hi podran circular els cotxes i a la banda que dóna a la barana, on hi havia el major nombre d'aparcaments de zona blava, s'hi instal·laran bancs de formigó ornamental.

Els veïns de la plaça de Sant Pere i entorn així com els comerciants podran estacionar a les zones blaves de la Ronda Moreta i el Vall amb un 70% de descompte. En total tenen dret a gaudir d'aquests descompte més de 400 usuaris que corresponen a 100 habitatges i 33 comerços que viuen en un radi de 100 metres a l'entorn d'aquesta plaça.

La mesura arriba després que el govern de la CUP n'hagi anat informant als veïns en diferents reunions. L'objectiu és pacificar el trànsit i prioritzar la mobilitat dels vianants en la plaça més emblemàtica de la capital berguedana, segons han explicat els regidors Eloi Escútia i Aleix Serra. «Volem que la plaça de Sant Pere adquireixi el seu rol d'espai de relació social» i que aquesta transformació es faci amb el consens dels veïns.

La prohibició d'aparcar a la plaça de la Patum és la primera fase d'un pla més ampli per restringir l'accés de vehicles a tot el barri vell de Berga que el govern està preparant i que preveu aplicar aquest 2020.

Aquesta restricció consistirà en que només podran accedir al nucli històric els conductors de vehicles autoritzats ja siguin veïns o els professionals. El control es farà a través d'unes càmeres que s'instal·laran en diferents punts d'accés.

Elois Escútia i Aleix Serra han exposat que les noves mesures per pacificar el trànsit s'han pres després de parlar-ne amb els veïns i entitats comercials des de l'any passat. Han explicat que es mantindrà un estret contacte amb els representants veïnals i comercials per anar valorant de forma sovintejada els canvis que s'han d'anar fent en els propers mesos per garantir que siguin efectius. Per exemple: determinar si les zones i distribució del nou mobiliari urbà són adequats o si hi ha prou prou espai perquè circulin els cotxes.