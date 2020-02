Berga acomiadarà demà l'esportista i bomber Xavier Batriu

Flors a la barana del pont on Batriu va accidentar-se

Flors a la barana del pont on Batriu va accidentar-se | D.C.C.

La mort del berguedà Xavier Batriu, de 36 anys, dimarts, com a conseqüència de les greus ferides que es va fer en caure del pont de la Rodonella, a la C-16, quan el travessava a peu per la part exterior de la barana, ha causat commoció en les diferents entitats en les quals col·laborava. Fonts d'entitats com el Club Esquí Berguedà, els Castellers de Berga i companys d'escalada han destacat que Batriu era una persona sempre disposada a donar un cop de mà i d'un caràcter bonhomiós que el va fer ser molt estimat.

Fonts de la junta del CEB van assegurar que el jove «prestava ajuda a tothom qui n'hi demanava». Batriu «és una persona que ha fet molt pel club» i a més «ha donat sempre alegria a totes les seccions». Les mateixes fonts van indicar que sempre ajudava en esdeveniments com la Rasos-Berga, en activitats d'escalada o de muntanya. «El trobarem molt a faltar», van concloure.

Per la seva banda, Ignasi Ballús, president dels Castellers de Berga, deia que la mort de Xavier Batriu «ha estat un xoc». El jove era a la colla des del principi de l'entitat i era un casteller molt actiu. Era integrant del tronc però també ajudava a fer pinya. «Sempre estava disposat al que fes falta. Era molt estimat». Formava part del grup de persones que treballaven amb la canalla.

Una de les moltes activitats que va fer Xavier Batriu com a escalador, a la comarca, va ser «Penjats del Pedra», que va presentar en el Cicle de Xerrades de Muntanya del CEB, EnCEBa't, el 5 de desembre del 2019, amb un documental realitzat per Adrià Martínez, de la productora Liqen Studio, de Sabadell. S'hi mostrava l'activitat que van portar a terme Xavier Batriu i Octavi Puntas, amb el suport de companys d'afició, el 25 de juliol del 2017, quan en un dia van escalar i enllaçar sis vies en totes les cares del Pedraforca. En el documental es mostra tota la jornada, des de la sortida de la plaça de Saldes fins a la tornada al mateix indret, havent aconseguit la fita que s'havien proposat, i amb unes imatges inèdites del Pedraforca i les seves cares.

La sala de vetlla pel berguedà romandrà oberta avui, dijous, a la funerària Ferran de Berga, de les 10 de matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. El funeral tindrà lloc demà, divendres, a 2/4 d'11 del matí, a l'església parroquial de Santa Eulàlia. Ahir s'estava acabant de preparar la cerimònia.