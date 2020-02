Massiu comiat al bomber i esportista berguedà Xavier Batriu

L'església de Santa Eulàlia de Berga ha quedat petita per aplegar els centenars de persones que han assistit al funeral per Xavier Batriu aquest divendres. El jove de 36 anys va morir dimarts en caure al buit quan caminava per la part exterior de la barana del pont de la Rodonella de la C-16, al terme de Cercs.

Familiars, amics, companys de feina i d'escalada del jove bomber mort, així com membres d'altres serveis d'emergències com la Policia Local i del SEM i de les diferents entitats de les quals formava part, com el Club Esquí Berguedà i els Castellers de Berga, han omplert el temple parroquial berguedà, les escales i bona part de la plaça de Sant Pere. S'han instal·lat altaveus perquè tothom pogués seguir la cerimònia, que ha estat oficiada per mossèn Antoni Guixé, amic de la família. El religiós ha destacat la passió de Xavier Batriu per la muntanya, l'escalada, la seva feina, i la seva "extraordinària generositat; no tenia un no per a ningú" així com "la seva implicació en totes les causes. Estava ficat en tot, apassionadament".

El fèretre amb les despulles del malaurat jove l'han entrat al temple per la porta principal bombers companys seus. Abans s'han guardat uns minuts de silenci.

Durant l'ofici funeral s'han fet interpretacions musicals en directe. Els moments més emotius s'han viscut amb les al·locucions de representants de diferents entitats, amics i la companya de Batriu, que l'han recordat.

A la sortida de l'ofici, els Castellers de Berga han aixecat un pilar a la plaça de Sant Pere per acomiadar el seu company i amic enmig d'aplaudiments.