Comiat massiu de Berga a Xavier Batriu

L'església de Santa Eulàlia de Berga va quedar molt petita, ahir al matí, per acollir els centenars de persones que van voler acomiadar l'esportista i bomber Xavier Batriu. El jove berguedà, de 36 anys, va morir dimarts a conseqüència de la gravetat de les ferides que es va fer en caure al buit quan caminava per la part exterior de la barana del pont de la Rodonella de la C-16, al terme de Cercs. Les malaurades circumstàncies del decés, el tarannà de Batriu i la seva participació activa en nombroses entitats esportives han provocat una profunda commoció que, ahir, es va traduir en una plaça de la Patum plena de persones colpides per la pena que el van voler acomiadar.

Familiars, amics, companys de feina i d'escalada del jove bomber mort, així com membres d'altres serveis d'emergències com la Policia Local i el SEM, i de les diferents entitats de les quals formava part, com el Club Esquí Berguedà, els Castellers de Berga, l'Associació Mountain Runners i el Club d'Orientació Berguedà, van omplir no només el temple parroquial berguedà i les escales d'accés sinó també bona part de la plaça de Sant Pere. El d'ahir va ser un dels funerals més multitudinaris que ha acollit en els darrers anys. Una hora abans que comencés ja s'hi concentraven un gran nombre de persones, que va anar in crescendo fins a l'inici. La veïna plaça Viladomat també va quedar plena de cotxes i camions dels Bombers i vehicles del SEM de companys que van assistir a l'ofici funeral.

En previsió que hi hagués una massiva afluència, com la que hi va haver, es van instal·lar altaveus a la porta de l'església, encarats cap a la plaça perquè tothom pogués seguir la cerimònia, que va oficiar mossèn Antoni Guixé, amic de la família. El religiós va destacar la passió de Xavier Batriu per la muntanya, l'escalada, la feina i la seva «extraordinària generositat; no tenia un no per a ningú», així com «la seva implicació en totes les causes. Estava ficat en tot, apassionadament».

El fèretre amb les despulles de Xavier Batriu el van entrar al temple, per la porta principal, bombers companys seus, vestits amb el casc i portant eines de feina com mànegues i també flors, algunes de boscanes. Abans d'entrar per un passadís format per companys i amics del jove, es van fer uns minuts de silenci.

Durant el funeral es van poder escoltar diferents interpretacions musicals en directe. Els moments més emotius es van viure amb la desena d'al·locucions de representants dels seus companys del parc de Bombers de Prats de Lluçanès, dels de diferents entitats, amics i familiars com la compa-nya de Batriu, que el van recordar per reconfortar-se i acomiadar-lo. Les intervencions van tenir un comú denominador: la dissort que ha suposat la mort del jove Batriu, un home dinàmic i vital, apassionat per la natura i les muntanyes, entregat a la seva família i satisfet amb la feina de bomber. També hi va haver coincidència en el propòsit de continuar el seu camí per mantenir viva la seva empremta i fer perviure el «seu somriure», un senyal d'identitat. Enmig de les intervencions es va poder escoltar el solemne ball de l'àliga de la Patum que Batriu també estimava.

La cerimònia va durar prop d'una hora i mitja i a l'interior del temple es va cloure espargint aigua beneïda damunt del fèretre. A la sortida de l'ofici, el taüt el van portar a les espatlles, com ja havien fet al principi, companys seus com l'alpinista, també bombera i diputada Núria Picas, amb qui va compartir l'aventura de l'ascensió al Makalu el maig del 2017, i amb l'acompanyament musical de la peça El cercle de la vida d' El rei lleó. Els portadors es van aturar a la meitat de l'escala i aleshores els Castellers de Berga van aixecar el pilar més difícil que han fet mai a la plaça de Sant Pere per retre l'últim homenatge al seu company i amic, enmig de llàgrimes i aplaudiments.