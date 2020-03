Cal Rosal estrena una fira amb el millor de la gastronomia i els productes comarcals

Cal Rosal va estrenar ahir diumenge la Jornada Gastronòmica i Producte de Proximitat, una cita creada per contribuir a consolidar la colònia com un referent comercial en la Catalunya Central. La jornada es va centrar en la cuina de la caça i la tòfona com a principals referències del receptari berguedà.

Els organitzadors van fer ahir un bon balanç del format de la jornada i van anunciar que hi continuaran apostant en els pròxims anys. En nom dels comerciants, el seu president, Xavier Curriu, va explicar que la nova proposta mira d'unir productes estrella de la comarca amb la gastronomia, un dels grans atractius també del Berguedà. En nom de l'Ajuntament, Sílvia Subirana va coincidir amb Curriu que «fent tàndem» els dos organismes seran més capaços de fer gran la nova jornada. Subirana va remarcar que la voluntat del consistori és concebre Cal Rosal com un espai de referència per a les fires i propostes comercials al centre de Catalu-nya, equiparable amb altres pols de la costa o el Pirineu. Curriu va remarcar que «no tan sols dinamitzem Cal Rosal sinó també la comarca». Al recinte firal s'hi van mostrar empreses tofonaires, productors d'embotits i olis de tòfona, formatgers i artesans de ganivets tradicionals, per exemple. Un estand de jocs per als infants va oferir també un espai per a les famílies.

La Jornada Gastronòmica i Producte de Proximitat l'organitzen la Unió de Comerciants i Botiguers, l'associació Hostaleria i Turisme del Berguedà i l'Agrupació Esportiva Cal Rosal amb la col·laboració de les administracions amb l'Ajuntament d'Olvan al capdavant. En aquesta primera edició, el programa va tenir activitats paral·leles com ara les xerrades «Caça i gastronomia», a càrrec del catedràtic de Veterinària Santiago Lavin; «El conreu de la tòfona negra, una oportunitat per al desenvolupament rural», amb el tècnic del Centre Tecnològic i Forestal Dani Olach. Van completar el programa una demostració de cuina del restaurant La Cabana i un tast de productes.